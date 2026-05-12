به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خوشنویسی «خط وطن» شامل آثاری از کاوه تیموری، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ساعت ۱۲، در موزه کتاب و میراث مستند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه با شعار «در ستایش نام شکوهمند ایران» برگزار خواهد شد و مجموعه آثار آن با محوریت ایران، هویت فرهنگی و مفاهیم مرتبط با وطن شکل گرفته است.

«خط وطن» نمایشگاهی است که از ایران سخن می‌گوید؛ ایرانی که روایت بهار، عشق، حماسه و روزهای دشوار را در حافظه تاریخی و فرهنگی خود جای داده است.

این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود.