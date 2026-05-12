به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با ایندیا تودی گلوبال گفت: «عباس عراقچی» برنامه دارد در نشست مهم وزرای خارجه بریکس شرکت کند. ایران و هند هر دو عضو بریکس و شانگهای هستند و ما سطح خوبی از همکاری و هماهنگی در هر دو سازمان داریم.
وی افزود: این نشست همزمان برای ما مهم است و ما مشتاقانه منتظر جلسات دوجانبه با سایر وزرایی هستیم که در این رویداد شرکت می کنند، از جمله وزیر امور خارجه هند به عنوان کشور دوست.
سخنگوی وزارت امور خارجه، از حضور عباس عراقچی در نشست آتی وزرای خارجه بریکس خبر داد.
