به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با ایندیا تودی گلوبال گفت: «عباس عراقچی» برنامه دارد در نشست مهم وزرای خارجه بریکس شرکت کند. ایران و هند هر دو عضو بریکس و شانگهای هستند و ما سطح خوبی از همکاری و هماهنگی در هر دو سازمان داریم.



وی افزود: این نشست همزمان برای ما مهم است و ما مشتاقانه منتظر جلسات دوجانبه با سایر وزرایی هستیم که در این رویداد شرکت می کنند، از جمله وزیر امور خارجه هند به عنوان کشور دوست.