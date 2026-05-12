تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان، تلفنی گفتگو کردند؛ طرفین ضمن بررسی موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روندهای جاری دیپلماتیک نیز رایزنی و تبادل نظر کردند.

