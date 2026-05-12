جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تکمیل مراحل اجرایی زیرگذر شهرک صنعتی ایبک آباد در محور اراک ـ فرمهین خبر داد و گفت: این طرح به‌عنوان یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام و از مطالبات مهم مردم و واحدهای صنعتی مستقر در منطقه، پس از سال‌ها وقفه با رفع موانع اجرایی، اکنون با شتاب در حال تکمیل است.

وی افزود: پروژه زیرگذر شهرک صنعتی ایبک آباد حدود هشت سال پیش و همزمان با اجرای محور اراک ـ فرمهین آغاز شد اما به‌دلیل وجود برخی موانع و معارضات، روند اجرای آن به مدت دو سال متوقف شده بود.

لنجابی تصریح کرد: با رفع موانع و مشکلات اجرایی طی سه ماه گذشته، عملیات اجرایی این پروژه مجدداً آغاز شد و تاکنون مراحل خاکبرداری، تسطیح و رگلاژ مسیر به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: در قالب اجرای این طرح، پلی به طول ۳۱ متر و عرض ۱۰ متر احداث شده که هدف از اجرای آن، تسهیل تردد واحدهای صنعتی و شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی ایبک آباد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: برای اجرای این پروژه حدود ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، حدود ۳۰ میلیارد تومان نیز برای تملک اراضی متعلق به اشخاص اختصاص یافته است.

وی افزود: در صورت تداوم روند فعلی، عملیات آسفالت و تکمیل نهایی پروژه تا پایان اردیبهشت‌ماه انجام و این معبر در اختیار عموم مردم و واحدهای صنعتی منطقه قرار خواهد گرفت.