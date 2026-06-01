جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجتمع فرهنگی و هنری غرقآباد با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی و فراهمسازی بستر مناسب برای فعالیتهای هنری، در قالب ساختمانی یکطبقه و با زیربنای ۶۵۰ مترمربع در حال احداث است.
وی افزود: این پروژه تاکنون از پیشرفت مطلوبی برخوردار بوده و عملیات اجرای فونداسیون و نصب کامل اسکلت فلزی ساختمان با موفقیت به پایان رسیده است.
لنجابی تصریح کرد: عملیات دیوارچینی تمامی بخشهای این ساختمان به اتمام رسیده و پروژه اکنون وارد مراحل بعدی تکمیل شده است.
وی ادامه داد: نازککاری ساختمان به طور کامل به پایان رسیده و عملیات اجرای تأسیسات فاز دوم در حال انجام است. همچنین محوطهسازی این مجموعه در مساحتی بالغ بر یکهزار و ۱۰۰ مترمربع در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: عملیات احداث ۱۸۰ متر طول دیوارکشی محوطه نیز بهطور کامل اجرایی شده است.
وی افزود: این پروژه فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۱۰۱ میلیارد ریال در حال اجرا است و روند تکمیل آن با تأمین اعتبارات مورد نیاز، مطابق برنامه زمانبندی پیش میرود و اکنون در آستانه افتتاح قرار دارد.
لنجابی بیان کرد: راهاندازی این مجتمع فرهنگی و هنری نقش مؤثری در غنیسازی اوقات فراغت جوانان، شکوفایی استعدادهای هنری و ارتقای شاخصهای فرهنگی شهر غرقآباد خواهد داشت.
