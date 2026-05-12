۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار در تبریز

تبریز- مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه‌ای از احتمال شنیده شدن صدای انفجار در روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در مناطق غربی تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر فردا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت صدای انفجار در مناطق غربی تبریز شنیده خواهد شد که مربوط به انهدام مهمات باقی‌مانده از جنگ تحمیلی است.

در این اطلاعیه از مردم خواسته شده، نگران صدای انفجار ناشی از مهمات عمل‌نکرده نباشند و به شایعات توجه نکنند.

روابط عمومی استانداری امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۱۴تا ۱۶ بعد از ظهر، صدای انفجار در نقاطی از این شهرستان‌های مراغه، ملکان و بناب شنیده خواهد شد که مربوط به انهدام مهمات باقی‌مانده از جنگ تحمیلی است.

