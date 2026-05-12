به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر فردا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت صدای انفجار در مناطق غربی تبریز شنیده خواهد شد که مربوط به انهدام مهمات باقیمانده از جنگ تحمیلی است.
در این اطلاعیه از مردم خواسته شده، نگران صدای انفجار ناشی از مهمات عملنکرده نباشند و به شایعات توجه نکنند.
روابط عمومی استانداری امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۱۴تا ۱۶ بعد از ظهر، صدای انفجار در نقاطی از این شهرستانهای مراغه، ملکان و بناب شنیده خواهد شد که مربوط به انهدام مهمات باقیمانده از جنگ تحمیلی است.
