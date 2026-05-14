خنثی سازی و انهدام بمب عمل نکرده یک تنی در ملکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل ولی زاده فرمانده انتظامی ملکان روز پنجشنبه گفت: با تصمیم و تصویب مدیریت بحران آذربایجان شرقی خنثی سازی بمب واقع در ستاد نیروی انتظامی ملکان به پایگاه دوم شکاری شهید فکوری واگذار شد.

سرهنگ ولی زاده افزود: دو تیم عملیاتی از تخریب و خنثی سازی تشکیل شد که یک تیم در محل و تیم دیگر در پایگاه کار پشتیبانی علمی و فنی را انجام داد.

وی گفت: بعد از دو روز حفاری تیم تخریب به بمب سنگین ۲۰۰۰ پوندی یک تنی دست یافت.

فرمانده انتظامی ملکان افزود:این بمب دارای وزن مواد منفجره بالا و شدید الانفجار و دارای خاصیت نفوذ عمیق بود که به دلیل پیچیدگی خاص تصمیم بر این شد که در محل منهدم شود.

سرهنگ ولی زاده گفت: چون محل بمب در داخل محدوه مسکونی و تجاری بود و اموال مردم در معرض خطر بودن تیم تخریب با رعایت ایمنی و بررسی فنی موفق شد برای اولین این بمب را با فیوز برداری خنثی نماید و فیوز را دیس اسمبل کرده تا در ادامه جهت امور تحقیقاتی استفاده شود.

وی افزود: آنچه در این ماموریت سنگین شاهد بودیم کنترل منطقه توسط فرماندهی انتظامی بود که باعث شد با تامین تجهیزات و ماشین آلات کار با پیشرفت مطلوب همراه باشد. نهایتا این بمب از زمین خارج و به میدان تیر منتقل شد و منهدم گردید.