حمایت فراکسیون زنان مجلس از توانمندسازی مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، زهرا خدادادی، طی بازدید از تعدادی از مراکز دختران بهزیستی با اشاره به موفقیتهای اخیر در زمینه ساماندهی فرزندان تحت پوشش بهزیستی گفت: مدیران جهادی با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و ارائه طرحهای عملیاتی، گامهای مؤثری برای واگذاری و بازگشت فرزندان در ردههای سنی مختلف (زیر ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال) به کانون خانوادهها برداشتهاند که این اقدام حقیقتاً قابلتقدیر است.
وی در ادامه بازدید خود از مرکز توانمندسازی آصفی، با ابراز خرسندی از فعالیتهای آموزشی این مجموعه افزود: در این مرکز شاهد اقدامات بسیار ارزشمندی در حوزه توانمندسازی دختران هستیم. آموزش مهارتهای کاربردی نظیر شمعسازی، صنایع دستی و موسیقی، مسیر را برای ورود این عزیزان به بازار کار و دستیابی به استقلال مالی هموار کرده است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس خاطرنشان کرد: این فراکسیون با رویکرد حمایت از اقدامات میدانی و جهادی، آمادگی کامل خود را برای همکاری با سازمان بهزیستی اعلام میکند و تمام تلاشمان را برای تسهیل مسیر توانمندسازی مددجویان به کار خواهیم بست.
