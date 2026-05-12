روایت تولد دوقلوها در روزهای جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «سربازان ۱۵ روزه وطن» به تهیه‌کنندگی پیام‌رسا (آژانس تبلیغاتی شهرداری تهران) با محوریت روایت یک خانواده تهرانی در روزهای موسوم به «جنگ رمضان» منتشر شد؛ اثری که تلاش می‌کند تصویری از امید به زندگی در میان مردم عادی را در شرایط جنگی ارائه دهد.

این مستند روایت خانواده‌ای ساکن منطقه ۹ تهران است که خانه‌شان در جریان حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب جدی شده و ناچار به ترک محل زندگی خود می‌شوند. اعضای این خانواده پس از حادثه، با حمایت شهرداری تهران به صورت موقت در هتل لاله اسکان داده می‌شوند. در میانه روزهایی که این خانواده در محل اسکان موقت حضور داشتند، ۲ فرزند دوقلوی پسر آنها متولد می‌شوند؛ نوزادانی که پدر خانواده از آنها با عنوان «سربازان ۱۵ روزه کشور» یاد می‌کند؛ تعبیری که حالا عنوان اصلی این مستند کوتاه نیز شده است.

«سربازان ۱۵ روزه وطن» با نگاهی مستند و مشاهده‌گر، روایتگر اضطراب، مهاجرت اجباری، امید و ادامه زندگی در دل بحران است. بخش مهمی از فضای فیلم نیز بر تجربه زیسته این خانواده در روزهای اسکان موقت و مواجهه آنها با تولد ۲ نوزاد در شرایط ناپایدار جنگی متمرکز شده است. این اثر تلاش دارد مفهوم «ادامه زندگی» را در بستر یک بحران شهری و انسانی به تصویر بکشد؛ روایتی که از دل آوار و ناامنی، به تولد و امید می‌رسد.

عوامل مستند «سربازان ۱۵ روزه وطن» عبارتند از تهیه‌کننده: پیام‌رسا (آژانس تبلیغاتی شهرداری تهران)، مدیرتولید: روح‌اله زندی‌فرد، گروه تصویربرداری: محمد مقیمی، سیدمجتبی عرب‌زاده و محمدطاها طیبی‌آرام، تدوین: محمدحسین گودرز و علیرضا فرخشاهی و طراح پوستر: محمد کیان.