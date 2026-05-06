به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خاکپور روز چهارشنبه بیان کرد: باتوجه به شرایط حاکم در کشور خوشبخاته هیچ گونه کمبودی در تامین اقلام و ارزاق مورد نیاز شهروندان و میهمانان و سوخت خودروها نداشتیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با همدلی و اتحاد مسئولان و مردم هیچگونه خللی در تامین حوزه منابع انرژی و مواد غذایی، نان و اسکان میهمانان در ایام جنگ رمضان به وجود نیامد.

وی از مجاهدت نیروهای مسلح در تامین امنیت هموطنان و دفاع از کیان میهن و همچنین حضور حماسی مردم در مساجد و خیابان‌ها برای حمایت و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت: اقتدار و ایستادگی نیروهای مسلح در برابر دشمن متجاوز و حضور مردم در میدان، لوح زرینی در طول تاریخ این مرزوبوم خواهد بود.

حجت الاسلام جلیل جلیلی امام جمعه اهر هم در این نشست با تاکید بر نقش روستاییان و عشایر غیور در زمینه تولید، پیشرفت و رشد اقتصادی کشور گفت:ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای افزایش رفاه عمومی در روستاها ضروری است و باید مسئولان برای افزایش درآمد مردم و توسعه اشتغال روستایی تلاش کنند، چراکه روستائیان نقش مهمی در تولید محصولات دامی و کشاورزی در کشور ایفا می‌کنند.

صادق احمدی مدیر کل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان‌شرقی هم با بیان اینکه شهرستان اهر با ۲۳۱ روستا جزو شهرستان‌های شاخص استان آذربایجان شرقی است افزود: این شهرستان نسبت به پیشینه و ظرفیت آن جزو شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته استان است و نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری است.