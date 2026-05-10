به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی، روز یکشنبه در جلسه شورای عشایری جنوب استان در شهرستان بناب، اظهار کرد: امسال این پنل‌ها به‌ صورت میدانی و در محل استقرار عشایر در ییلاقات توزیع می‌شود و ارائه این خدمت منوط به ثبت درخواست نخواهد بود.

به گفته مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی حجم عملیات اجرایی در مناطق عشایری چهار شهرستان آذربایجان شرقی شامل شهرستان های مراغه، بناب، ملکان و آذرشهر ۲ برابر شده و روند خدمات‌رسانی به جامعه عشایری شتاب گرفته است.

سبزیچی ادامه داد: با وجود تعیین سهم ارزش افزوده برای هر شهرستان، تلاش شده است اعتبارات سطح خدمات به عشایر ارتقا یابد و در همین راستا حجم عملیات اجرایی در شهرستان‌ های فوق نیز رشد قابل توجهی یافته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه راه‌های عشایری، اظهار کرد: قراردادهای تأمین و بهسازی راه‌های عشایری هفته گذشته، منعقد و مناقصه‌های مربوطه برگزار شده است و بر این اساس تمامی راه‌های ییلاقی بازگشایی و مرمت خواهد شد.

سبزیچی به توقف صدور دفترچه های عشایری اشاره و اضافه کرد: این موضوع خارج از اختیارات اداره کل امور عشایر استان ها است، اما مکاتبات لازم برای ازسرگیری روند صدور این دفترچه ها انجام و مقرر شده فهرست عشایر کوچنده دارای پرونده چرا در اختیار این مجموعه قرار گیرد تا خدمات بر اساس آن طبقه‌بندی شود و در برخی حوزه‌ها از جمله توزیع نهاده و آرد، اولویت با عشایر کوچ‌رو باشد

وی از پیگیری اجرای طرح کتابخانه سیار عشایری نیز خبر داد و گفت: در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان منعقد شده و پس از طی مراحل قانونی، یک دستگاه کامیون برای ارائه خدمات فرهنگی به مناطق عشایری اختصاص خواهد یافت.

سبزیچی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات به عشایر، گفت: به‌ منظور تسهیل دسترسی دستگاه‌های خدمات‌رسان به مناطق عشایری، آمادگی داریم در صورت نیاز، خودرو در اختیار مجموعه‌هایی مانند علوم پزشکی مراغه و شبکه بهداشت بناب قرار دهیم.

وی با اشاره به وضعیت خانه‌های بهداشت سیار عشایری، یادآور شد: بر اساس دستورالعمل ها، در مناطق دارای حداقل ۷۰ خانوار عشایری و در صورت نبود خانه بهداشت در فاصله ۶ کیلومتری یا فاصله ۱۵ دقیقه‌ای، ایجاد این مراکز ضروری است، اما در سال‌های اخیر اقدامی در این زمینه انجام نشده و امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته، این خلأ جبران شود.