به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه صنایعدستی و مشاغل خانگی سال ۱۴۰۵ در منطقه قرهکهریز شبستر روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با حضور اکبر احمدزاده فرماندار شبستر و به منظور معرفی ظرفیتهای تولیدی، هنرهای بومی و حمایت از مشاغل خانگی افتتاح شد.
در این نمایشگاه، مجموعهای از آثار شاخص صنایعدستی شامل بافتهای سنتی، سفال، منبت، چرمدوزی، ملیله و محصولات خلاقانه خانگی بهنمایش درآمده که نشاندهنده تنوع و ظرفیت بالای تولیدات محلی در شهرستان شبستر است. مخاطبان این نمایشگاه، علاوه بر بازدید از آثار، با فرآیند تولید بخشی از رشتههای هنری نیز بهصورت زنده در قالب ورکشاپهای آموزشی آشنا می شوند.
فرماندار شهرستان شبستر در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: برگزاری چنین نمایشگاههایی در نقاط مختلف شهرستان بهویژه در مناطق روستایی و بخشهای کمتر برخوردار، زمینهساز رونق اقتصادی هنرمندان و توسعه فعالیتهای خرد در قالب مشاغل خانگی است و میتواند نقش موثری در تثبیت اشتغال پایدار ایفا کند.
اکبر احمدزاده افزود: با حمایت فرمانداری، ادارات فرهنگی و سازمانهای تخصصی، این نمایشگاه بهصورت دورهای ادامه خواهد داشت تا علاوه بر معرفی گسترده ظرفیتهای صنایعدستی شبستر، تعامل میان هنرمندان، خریداران و دستگاههای توسعهمحور تقویت شده و مسیر گسترش بازار فروش تولیدات بومی هموار شود.
