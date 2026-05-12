سرپرست هیئت پارادوومیدانی استان هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان و موافقت سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، طی حکمی محمد رجبی به عنوان سرپرست جدید این هیئت ورزشی در استان هرمزگان منصوب گردید.

در بخشی از متن این حکم آمده است: نظر به تجربه و تعهد جنابعالی، شایسته است به استناد تبصره ۳ ماده ۷ آئین‌نامه هیئت‌های ورزشی، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی اداره‌کل ورزش و جوانان استان، تمهیدات لازم را جهت برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت استان معمول فرمایید.

پیش از این، اداره‌کل ورزش و جوانان استان هرمزگان بر لزوم ساماندهی هیات‌های ورزشی و برگزاری مجامع انتخاباتی در زمان مقرر تأکید کرده بود تا روند توسعه ورزش‌های پارالمپیکی در این استان با سرعت بیشتری دنبال شود.