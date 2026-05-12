  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

سرپرست هیئت پارادوومیدانی استان هرمزگان منصوب شد

سرپرست هیئت پارادوومیدانی استان هرمزگان منصوب شد

بندرعباس - با حکم سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی جمهوری اسلامی ایران، «محمد رجبی» به عنوان سرپرست هیئت پارادوومیدانی استان هرمزگان منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان و موافقت سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، طی حکمی محمد رجبی به عنوان سرپرست جدید این هیئت ورزشی در استان هرمزگان منصوب گردید.

در بخشی از متن این حکم آمده است: نظر به تجربه و تعهد جنابعالی، شایسته است به استناد تبصره ۳ ماده ۷ آئین‌نامه هیئت‌های ورزشی، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی اداره‌کل ورزش و جوانان استان، تمهیدات لازم را جهت برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت استان معمول فرمایید.

پیش از این، اداره‌کل ورزش و جوانان استان هرمزگان بر لزوم ساماندهی هیات‌های ورزشی و برگزاری مجامع انتخاباتی در زمان مقرر تأکید کرده بود تا روند توسعه ورزش‌های پارالمپیکی در این استان با سرعت بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6827761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه