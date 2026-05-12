کشف بیش از ۲۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر و روانگردان طی یک هفته در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسنپور ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مقابله با سوداگران مرگ و برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان طی یک هفته گذشته موفق شدند بیش از ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کنند.
وی افزود: در این عملیاتها ۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین که برای حمل و جابهجایی مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت، توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه در این راستا ۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شد، تصریح کرد: ۱۲ قاچاقچی و توزیعکننده مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سردار حسنپور در پایان با اشاره به اینکه در سالجاری بیش از یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۳ درصد داشته است بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
