۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

بانک مرکزی پنج مسیر برای تامین ارز در نظر گرفته است

معاون وزیر صمت با بیان اینکه مسئله ارزی مهم‌ترین چالش کشور در سال جاری است، گفت: بانک مرکزی پنج مسیر برای تامین ارز در نظر گرفته که یکی از آنها تامین از منابع بانکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری، سرپرست معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، در نشست با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مسئله ارزی مهم‌ترین چالش کشور در سال جاری است و بانک مرکزی پنج مسیر برای تامین ارز در نظر گرفته که یکی از آنها تامین از منابع بانکی است.

بر اساس اعلام انجمن لوازم خانگی، وی افزود: کشور در شرایط استثنایی قرار دارد و تنها موضوع موجود، مدیریت ریسک نیست بلکه باید برای حفظ صنایع و اشتغال نیز هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری شود.

انصاری همچنین درباره موضوع ته‌لنجی و واردات لوازم خانگی گفت: در کارگروه مربوطه مقرر شده از این مسیر، واردات محصول نهایی لوازم خانگی انجام نشود.

تامین ورق فولادی مورد نیاز صنعت لوازم خانگی

وی در خصوص تامین ورق فولادی مورد نیاز صنعت لوازم خانگی نیز بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی اعلام کرده‌اند در تلاش برای تامین نیاز این بخش هستند، اما اگر بقای شرکت‌ها در میان باشد، موضوع واردات نیز مدنظر قرار خواهد گرفت و باید به‌صورت واقعی از تولید پشتیبانی شود.

سرپرست معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در پایان تاکید کرد: موضوعات ارزی مطرح‌شده در این نشست، بر اساس نیاز صنعت، در ستاد ارزی کشور برای تصمیم‌گیری نهایی مطرح خواهد شد.

سمیه رسولی

