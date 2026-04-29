به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری در دیدار با اعضای هیاتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور افزود: اگر کالایی وارد گمرک شده و نیاز اساسی صنعت است، باید ترخیص آن به سرعت انجام شود و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
بر اساس اعلام انجمن لوازم خانگی، وی گفت: با توجه به شرایط جنگی، دیگر نمیتوان با قواعد گذشته عمل کرد و لازم است این قواعد بهطور اساسی تغییر یابد.
این مقام مسئول از انجمن صنایع لوازم خانگی خواست مصادیق ضروری این صنعت را بهصورت دقیق ارائه دهد و ادامهداد: با پیگیری مستمر میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد.
سرپرست معاونت صنایع عمومی وزارت صمت همچنین گفت: در برخی موارد ممکن است نیاز به تصمیماتی خارج از چارچوبهای معمول باشد که میتوان از طریق ستاد تسهیل تولید یا حتی شورای عالی امنیت ملی برای آنها مصوبه گرفت.
انصاری با اشاره به اهمیت این صنعت، خاطرنشان کرد: لوازم خانگی به دلیل سهم بالا در تولید و اشتغال، باید در اولویت قرار گیرد. هرچند نمیتوان وعده حل همه مشکلات را داد، اما با تعیین اولویتها میتوان مسیر بهبود را هموار کرد.
اولویت اصلی صنعت لوازم خانگی حفظ اشتغال است
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در این نشست افزود: اقتصاددانان معتقدند دولتها باید رشد اقتصادی و بهویژه اشتغال مولد را حفظ کنند که حفظ اشتغال مولد از اهمیت بالاتری برخوردار است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به آغاز سال جاری در شرایط جنگی افزود: در تلاشیم اشتغال موجود را حفظ کنیم و برای صنعت، بدترین سناریو تعدیل نیرو است. از این رو، اولویت اصلی صنعت لوازم خانگی حفظ اشتغال است.
دانیالی با بیان اینکه این صنعت در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی، این روند کاهشی شد. کاهش شدید تخصیص ارز، اختلال بزرگی در تولید ایجاد کرد و اکنون ثبت سفارش برای واردات ملزومات تولید و حتی حملونقل کالا عملاً با مشکل جدی مواجه است.
وی ادامهداد: با توجه به رکود شدید و کاهش قدرت خرید مردم، دیگر نمیتوان با روشهای گذشته این صنعت را اداره کرد. انجمن آمادگی دارد برای ارائه راهکار با دستگاههای مسئول همکاری کند.
این مقام صنفی با هشدار نسبت به وضعیت فعلی گفت: امروز خطر را در این صنعت احساس میکنیم. درخواست ما آزادسازی واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز است تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
وی همچنین بر لزوم تحریک تقاضا و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: بازار کوچکتر شده و نیازمند سیاستهای حمایتی از جمله تسهیلات ویژه هستیم.
دانیالی با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه اظهار داشت: پس از اتفاقات اخیر در صنایع فولاد و پتروشیمی، خواستار توزیع عادلانه مواد موجود و رفع انحصار هستیم تا تولیدکنندگان بتوانند مواد مورد نیاز خود را تأمین یا وارد کنند.
لزوم مقابله با قاچاق و رویههای تهلنجی و ملوانی
وی در ادامه گفت: این صنعت سرمایهبر است و با وجود کاهش قدرت خرید، به توسعه ادامه داده اما اکنون نیازمند حمایت ویژه است. همچنین رقابت با واردات ناشی از قانون تهلنجی که بدون عوارض و با تسهیلات ارزان انجام میشود، عملاً توان رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفته است.
دانیالی تأکید کرد: صنعت لوازم خانگی توان تأمین نیاز داخلی را دارد، اما ضروری است با قاچاق و رویههای تهلنجی و ملوانی مقابله شود.
