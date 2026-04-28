به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، محمدرضا کریمی، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در جلسه مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «تسهیل و توسعه تجارت» اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در تامین بلوم و بیلت (که شامل میلگرد می‌شود) هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد، مصوبات و اقدامات فوری وزارت صمت با هماهنگی سازمان توسعه تجارت در این خصوص در دست اجراست؛ همچنین ابلاغ صفر شدن تعرفه ۶ تا ۷ کد در زنجیره فولاد به زودی صورت خواهد گرفت.

او با اشاره به «ممنوعیت کامل صادرات اسلب» گفت: امکان ثبت سفارش و تامین ارز واردات ۷ کد تعرفه ظرف مدت ۴۵ روز تا ۲ ماه (بدون اعمال قانون تقدم و تاخر قبض انبار)، ابلاغ قریب‌الوقوع امکان واردات ۱۱ کد تعرفه از طریق روش سپرده خود و دیگران (بدون انتقال ارز)، امکان واردات ماشین‌آلات معدنی از طریق روش واردات بدون انتقال ارز و تایید و تامین ارز تمامی ثبت‌سفارش‌های واحدهای تولیدی صنعت لوازم خانگی تا مهرماه امسال (تخصیص نزدیک به ۹۰ میلیون دلار) از جمله اقدامات و مصوبات است.

او همچنین گفت که انتشار اطلاعیه عرضه ورق فولادی در بورس کالا در هفته جاری و ایجاد امکان واردات کدهای تعرفه اولویت‌بندی شده فولاد، توسط فعالان اقتصادی از محل مازاد صادرات خود نیز در دستور کار قرار گرفته است.

واردات ورق گرم با کمک بخش‌خصوصی

ولی‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز با بیان اینکه این معاونت سناریوهای متعددی را تدوین کرده است، افزود: نخستین عرضه ورق‌های فولادی طی همین هفته در بورس کالا انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین برای واردات ورق گرم با کمک بخش‌خصوصی در حال برنامه‌ریزی هستیم و تلاش می‌کنیم ظرفیت تولید در دو واحد صنعتی دیگر کشور را افزایش دهیم.