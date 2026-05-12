آل ثانی: حامی بازگشت مجدد جنگ نیستیم/ فیدان: جهان علیه تل آویو بایستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در کنفرانس خبری با همتای ترکیه ای خود هاکان فیدان در دوحه گفت: سفر فیدان در راستای رایزنی مداوم میان دو کشور و شرایط بحرانی است که منطقه با آن دست و پنجه نرم می کند.

وی افزود: ما با فیدان تاثیرات اقتصادی جنگ بر کشورهای خلیج فارس را بررسی کردیم. منطقه شرایط حساسی را سپری می کند که نیازمند رایزنی کشورهای برادر و دوست است.

وزیر خارجه قطر گفت: ما به هماهنگی با کشورهای شورای همکاری و منطقه به منظور دست یابی به بهترین فرمول بازگشت ثبات ادامه می دهیم. قطر و ترکیه حامی میانجی گری پاکستان برای ایجاد راهکاری به منظور پایان جنگ و گشوده شدن تنگه هرمز هستند. ما حامی بازگشت مجدد جنگ نیستیم و نقش پاکستان بسیار مهم و سرنوشت ساز برای منطقه و دنیاست. قطر و ترکیه حامی تلاشها هستند و از دیپلماسی پاکستان برای دست یابی به راه حلی در اسرع وقت حمایت می کنند.

او ضمن تاکید بر راهکار دیپلماتیک گفت: مسئولیت ما تضمین عدم از سرگیری جنگ است. آنچه در تنگه هرمز رخ می دهد کمکی به رفع تنش نمی کند و ایران نباید از تنگه هرمز به عنوان سلاح استفاده کند.

آل ثانی بیان کرد: ما با فیدان تشدید حملات به غزه و تداوم حملات به ساکنان بی گناه غزه و کوچاندن اجباری آنها را مورد رایزنی قرار دادیم. ما عدم پایبندی اسرائیل به اجرای توافق آتش بس و عدم ورود کمک های بشردوستانه به غزه را مورد رایزنی قرار دادیم. همچنین استفاده اسرائیل از کمک های بشردوستانه به عنوان سلاحی برای باج گیری سیاسی را مورد بررسی قرار دادیم.

وزیر خارجه قطر گفت: ما همچنین عدم پایبندی اسرائیل به آتش بس لبنان و بمباران مناطق مسکونی را مورد رایزنی قرار دادیم. ما تهدیدات اسرائیل علیه ملت لبنان و بیرون کردن افراد بی گناه از منازلشان را بررسی کردیم.

درباره سفرش به آمریکا نیز وزیر خارجه قطر بیان کرد: سفر به آمریکا به طور اساسی حول محور تلاش های پاکستان و همسویی با آن بود. به طرف آمریکایی تبعات جنگ را یادآور شدیم و اینکه طولانی شدن ان به نفع احدی نیست.

از سوی دیگر هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت که ترکیه از موضع پاکستان حمایت می‌کند و امیدوار است اقدامات پاکستان منجر به توقف جنگ شود.

وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای قطری خود افزود که امیدوار است تنگه هرمز باز و آزادی دریانوردی تضمین شود.

فیدان تصریح کرد که بسیاری در منطقه در حالت پناهندگی و آوارگی زندگی می‌کنند و آنچه در غزه رخ می‌دهد، به اوج خود رسیده است.

هاکان فیدان بیان کرد که ترکیه به همراه قطر حمایت گسترده ای از مذاکرات در پاکستان ارائه می دهد و دو طرف به دنبال توقف جنگ هستند.

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد که بازگشت جنگ منجر به ویرانی بیشتر می شود و ترکیه از تلاش ها برای بازگشایی تنگه حمایت می کند و معتقد است که از آن نباید به عنوان سلاح استفاده شود.

فیدان گفت: اسرائیل به یک مشکل امنیتی جهانی تبدیل شده است و من انتظار دارم که افکار عمومی دنیا در برابر سیاست های آن بایستد. ما با قطر درباره حل مشکلات منطقه از راه سیاسی و میانجی گری هم نظر هستیم. جنگ جز ویرانی به بار نمی آورد و راه درستی نیست. ما تمام تلاش خود را برای پایان جنگ به کار می گیریم.

