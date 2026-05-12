در دیدار فیدان با امیر قطر چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه استقبال کرد.

منابع دیپلماتیک ترکیه خبر دادند که این دیدار در دوحه انجام شده است.

براساس بیانیه دیوان امیری قطر، دو طرف ضمن بررسی همکاری راهبردی میان دو کشور و راه‌های حمایت و تقویت آن، درباره اوضاع منطقه به ویژه مسائل مربوط به آتش بس میان تهران و واشنگتن گفتگو کردند.

امیر قطر و وزیر خارجه ترکیه همچنین درباره تلاش‌های جاری برای کاهش شدت تنش و تحکیم اصل حل دیپلماتیک مسائل در راستای تقویت امنیت و ثبات بین‌المللی رایزنی کردند.

گفتنی است که فیدان برای بررسی مقدمات مربوط به دوازدهمین دور از نشست‌های کمیته راهبردی عالی ترکیه و قطر که قرار است در سال جاری در ترکیه برگزار شود، به دوحه سفر کرد.