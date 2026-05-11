به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه فردا سه شنبه برای انجام دیدارها و رایزنی‌ های رسمی به قطر سفر خواهد کرد.

بر اساس اطلاعات به‌ دست‌ آمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان فردا عازم قطر می‌ شود.

انتظار می‌ رود وی در دیدارهای خود، روند آماده‌ سازی دوازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی ترکیه و قطر را که قرار است امسال به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در ترکیه برگزار شود، بررسی کند.

برخی رسانه های ترکیه اعلام کردند که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر درباره موضوع انسداد تنگه هرمز نیز رایزنی خواهد کرد.

گفتنی است که به دلیل تنش آفرینی و جنگ افروزی ترامپ و تبعات آن پیرامون عدم امنیت کافی در تنگه هرمز، ایران پیشتر اعلام کرد که مسیر مشخصی را برای عبور کشتی ها از این آبراه در نظر گرفته و آن ها می توانند پس از رعایت پروتکل های اعلامی از سوی تهران، از آن عبور کنند.