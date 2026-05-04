به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی نوشت: ترکیه در تلاش است با ایفای نقش میانجی در بحرانهای منطقهای، از جمله میان ایران و آمریکا و همچنین در لبنان، نفوذ و جایگاه خود را تقویت کند. آنکارا پیشنهاد داده به توافقی میان طرفها و بهویژه با حزبالله کمک کند، اما این اقدام با تردید و مخالفتهایی روبهرو شده است. اردوغان میکوشد موفقیتی را که در روند مذاکرات مربوط به غزه بهدست آورد، در لبنان تکرار کند؛ جایی که ترکیه و قطر بهدلیل نفوذ بر حماس نقش مهمی یافتند.
این رسانه صهیونیستی افزود: این حضور میتواند به بازسازی حزبالله و محدود شدن آزادی عمل اسرائیل منجر شود. همزمان، گزارشها حاکی از آن است که ایران و حزبالله برای دور زدن تحریمها و محدودیتها، مسیرهای مالی و لجستیکی جدیدی از جمله از طریق ترکیه ایجاد کردهاند و از ابزارهایی مانند صرافیها و رمزارزها استفاده میکنند. همچنین سابقه همکاری اقتصادی سازمانیافته میان تهران و آنکارا، از جمله تبدیل درآمدهای انرژی به طلا، بهعنوان نمونهای از این روابط مطرح میشود.
اسرائیل هیوم نوشت: با وجود رقابت تاریخی، ایران و ترکیه در برخی موارد برای تضعیف دشمنان مشترک همکاری میکنند. در عین حال، ترکیه از بیثباتی احتمالی ناشی از تغییر رژیم در ایران نگران است. در این شرایط، اسرائیل حضور ترکیه در مذاکرات لبنان را تهدیدی جدی میداند و بر جلوگیری از آن تأکید دارد.
