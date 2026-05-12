به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر امروز سه‌شنبه در ستاد برداشت و مدیریت بحران کوهدشت با اشاره به شرایط ویژه امسال، بر ضرورت بازنگری جدی در نحوه مدیریت برداشت محصولات کشاورزی و مقابله با آتش‌سوزی‌ها تأکید کرد.

وی گفت: به دلیل نزولات آسمانی مطلوب در سال زراعی جاری، روند برداشت و حمل گندم توسط شرکت غله نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود و همین موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی است.

فرماندار کوهدشت با هشدار نسبت به افزایش خطر آتش‌سوزی‌ها، افزود: باتوجه‌به پوشش گسترده جنگلی و مراتع در شهرستان، خطر وقوع آتش‌سوزی در فصل برداشت به‌صورت جدی وجود دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

ناصری خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان، گفت: مدیرانی که قصد دارند با الگو و نسخه سال گذشته برداشت محصولات کشاورزی و مدیریت آتش‌سوزی‌ها را پیش ببرند، امکان همکاری با اینجانب را نخواهند داشت و محترمانه اعلام می‌کنم، محترمانه کنار بروند.