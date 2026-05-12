زاکانی: خدمات رایگان مترو و اتوبوسرانی تا ۲۷ اردیبهشت‌ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح خط ۷ مترو تهران افزود: پیش از این خدمات رایگان مترو و اتوبوس در شهر تهران تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده بود.
وی ادامه داد: جلسه امروز شورای شهر برگزار نشد بر این اساس فعلا خدمات در این زمینه رایگان است تا در جلسه شورای شهر تهران که ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می شود در مورد ادامه ارائه این خدمات به صورت رایگان تصمیم گیری شود.
شهردار تهران، در آیین افتتاح ایستگاه مترو تختی در خط ۷ با اشاره به شرایط سخت کشور و فشارهای اقتصادی و نظامی دشمنان، تاکید کرد که این ایستگاه، بیست و دومین ایستگاه افتتاح شده در دوره مدیریت شورای ششم و شهرداری است و همزمان دو کیلومتر خط جدید نیز به بهرهبرداری رسیده است. با تکمیل ۱.۷ کیلومتر خط یک طرفه به دوطرفه، کل خطوط داخل هفت خط اصلی شهر به پایان میرسد و ایستگاه تختی با ۱۹ هزار متر مربع زیربنا، بزرگترین ایستگاه ساخته شده در این دوره است که ۷ هزار متر مربع بیشتر از بزرگترین ایستگاههای قبلی دارد.
پیام توسعه در شرایط جنگ
زاکانی تاکید کرد که افتتاح این پروژه در دورهای که کشور در جنگ ظالمانه قرار دارد، پیام روشنی دارد: «هر تلاشی که دشمن انجام دهد، نمیتواند اراده ما در سازندگی و آبادانی را متوقف کند. این افتتاح نشان میدهد که فشارهای اقتصادی و نظامی دشمن اثرگذار نیست.» وی افزود که ورزشگاه تختی در کنار ایستگاه، امکان جدیدی برای ورزش و تندرستی جوانان فراهم میکند و با همکاری وزارت ورزش، خدمات شهری و ورزشی به شهروندان گسترش خواهد یافت.
شهردار تهران با تقدیر از قرارگاه خاتم الانبیا، گفت که این ایستگاه در منطقهای که همواره زیر آتش و بمباران بوده، با نوآوریهای معماری و کاهش هزینهها ساخته شده است و همزمان سیمای بومی و زیبایی شهری را حفظ کرده است.
افزایش ظرفیت حمل و نقل و تسهیل سفر شهروندان
زاکانی اعلام کرد که با تکمیل این ایستگاه و خطوط جدید، زمان حرکت سوزنها ۳۵ درصد کاهش یافته و ظرفیت جابهجایی مسافرین در طول خط تا ۲۵ درصد افزایش مییابد. همچنین، واگنهای جدیدی وارد خطوط شده و تعداد واگنها به ۱۳۸۴ واگن رسیده است، که امکان خدماترسانی گستردهتر به شهروندان را فراهم میکند.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره مناطق آسیبدیده گفت: «بیش از ۶ هزار نفر در هتلها اسکان داده شدهاند و واحدهای آسیبدیده تحت تعمیر، مقاومسازی و بازسازی قرار دارند. برای کسانی که نیازمند نوسازی کامل هستند، مسکن موقت فراهم شده است.» او افزود که همه اقدامات با همکاری نیروهای خدمات شهری، اورژانس، هلال احمر و نیروهای جهادی در حال انجام است تا زندگی مردم در شرایط ایمن و سریع به حالت عادی بازگردد.
اقدامات مدیریت شهری در حوزه مترو و زیرساختها
زاکانی توضیح داد که از ابتدا تا کنون ۲۶۹ کیلومتر مترو تحویل گرفته شده و با اجرای پروژههای چهار خط جدید و تکمیل خطوط قدیمی، مترو تهران به ۵۱۷ کیلومتر میرسد. او همچنین از افزایش تعداد واگنها و بهبود خدمات خبر داد و گفت: «هدف ما افزایش استفاده مردم از مترو، کاهش ترافیک و ایمنی مسافران است.»
شهردار تهران با قدردانی از همکاری وزارت ورزش، قرارگاه خاتم و خبرنگاران، اعلام کرد که این ایستگاه نه تنها خدمات حمل و نقل شهری را افزایش میدهد، بلکه فرصتی برای توسعه ورزش و رفاه شهروندان فراهم کرده و نشاندهنده اراده مدیریت شهری در پیشرفت و آبادانی حتی در شرایط جنگ و فشارهای خارجی است.
