به گزارش خبرنگار مهر، ولی چگینی سه‌شنبه شب در نشست این شورا بر لزوم توزیع عادلانه خدمات در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه نباید به صورت سلیقه‌ای انجام شود.

وی با اشاره به اولویت‌بندی حوزه فرهنگ اظهار کرد: ارائه عادلانه خدمات در حوزه‌های فرهنگی را یک اولویت می‌دانیم و تشکل‌های فرهنگی نباید با بی‌عدالتی و نابرابری روبرو باشند.

چگینی تصریح کرد: حمایت مدیریت شهری از مجموعه‌های فرهنگی، به‌ویژه در شرایط حساس امروز کشور، باید مبتنی بر عدالت و در چارچوب یک روند مشخص و شفاف صورت پذیرد.

این عضو شورای شهر قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از جریان‌های فرهنگی بدون درک شرایط حساس کشور و رعایت عدالت امکان‌پذیر نیست و مدیریت شهری باید در این مسیر گام بردارد.

