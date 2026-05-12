توضیحات دانشگاه تهران در مورد خبر اخراج یکی از اعضای هیئت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل منابع انسانی دانشگاه تهران در پی انتشار خبری مبنی بر صدور حکم اخراج دکتر بیژن پیروز، استادیار پیمانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، توضیحاتی در این باره ارائه کرد.

در این توضیحات آمده است: موضوع پرونده تبدیل وضعیت و ترفیع دکتر پیروز از سال ۱۳۹۵ مطرح بوده و با توجه به جوانب مختلف، در دوره‌های مدیریتی گوناگون در دانشکده حقوق و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس اعلام اداره‌کل منابع انسانی دانشگاه تهران، آخرین حکم صادره برای وی مربوط به بازه زمانی ۰۱/‌۱۱/‌۱۳۹۹ تا ۰۱/‌۱۱/‌۱۴۰۰ بوده و قرارداد همکاری پیمانی او از تاریخ مذکور تمدید نشده است. به همین دلیل، این موضوع مربوط به دوره اخیر مدیریت دانشگاه نیست.

در ادامه این توضیحات تأکید شده است: در هفته‌های اخیر، به استناد رأی هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، دسترسی وی به برخی سامانه‌های اداری دانشگاه محدود شده بود که با دستور رئیس دانشگاه، این محدودیت‌ها موقتاً متوقف شده است.

همچنین پس از دریافت درخواست رسیدگی از سوی دکتر پیروز، رئیس دانشگاه کمیته‌ای سه‌نفره را مأمور بررسی دقیق و کامل پرونده از ابتدا کرده است. این بررسی با لحاظ جنبه‌های مختلف و مقررات جذب اعضای هیئت علمی از روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت آغاز شده است.

اداره‌کل منابع انسانی دانشگاه تهران اعلام کرده است پس از دریافت نتایج بررسی این کمیته، تصمیم لازم از سوی هیئت اجرایی جذب دانشگاه اتخاذ خواهد شد.