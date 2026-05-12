به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، سپیده ابراهیمی، سرپرست فروش این شرکت با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه تجهیزات پیشرفته پزشکی گفت: این شرکت تولیدکننده دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی هسته‌ای در کشور است؛ محصولاتی که در زمره تجهیزات های‌تک قرار می‌گیرند و از فناوری‌های پیچیده و پیشرفته بهره می‌برند.

وی با معرفی دستگاه «اسپکت جنرال» به عنوان یکی از جدیدترین محصولات شرکت، اظهار کرد: این دستگاه مجهز به دو آشکارساز است که موجب افزایش چشمگیر کیفیت و دقت تصاویر می‌شود. همچنین طراحی مکانیکی آن به گونه‌ای انجام شده که برای بیماران با وزن بالا یا شرایط خاص، راحتی بیشتری فراهم می‌کند.

ابراهیمی با بیان اینکه عملکرد این دستگاه مشابه برندهای معتبر جهانی مانند زیمنس و GE است، افزود: در مقایسه‌های انجام‌شده، تصاویر ثبت‌شده توسط نمونه داخلی از نظر وضوح و دقت عملکرد، نتایج بهتری نسبت به برخی نمونه‌های خارجی نشان داده است.

به گفته وی، این سامانه از طریق تصویربرداری عملکردی از بافت‌ها و اندام‌های بدن، امکان تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها را برای پزشکان فراهم می‌کند.

سرپرست فروش این شرکت درباره نحوه عملکرد دستگاه، توضیح داد: در فرآیند تصویربرداری، رادیوداروهایی مانند «تکنسیم-۹۹» به بدن بیمار تزریق می‌شود. سپس آشکارسازهای دستگاه با چرخش به دور بدن، اطلاعات مربوط به عملکرد بافت‌ها را ثبت می‌کنند. داده‌های به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزار کاربرپسند طراحی‌شده از سوی تیم ایرانی، تحلیل و پردازش می‌شود.

ابراهیمی در خصوص قیمت این محصول نیز گفت: در حالی که نمونه‌های مشابه خارجی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار یورو قیمت دارند، دستگاه تولید داخل با قیمت حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار یورو عرضه می‌شود و در عین حال از نظر فنی قابل رقابت با برندهای بین‌المللی است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون دستگاه «اسپکت قلبی» این شرکت در ۹ مرکز درمانی پرمراجعه کشور از جمله بیمارستان‌های قلب، امام خمینی(ره) و شریعتی نصب شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. همچنین دستگاه «اسپکت جنرال» نیز به‌تازگی در بیمارستان شریعتی نصب شده و به‌صورت روزانه برای بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد.