۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

شروع طرح ضربتی بازرسی و پلمب شهربازی‌های غیراستاندارد

مدیرکل استاندارد تهران گفت: طرح ضربتی بازرسی از تجهیزات شهربازی‌های استان تهران و پلمب تجهیزات بازی غیر استاندارد از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره ‌کل استاندارد تهران، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد تهران با اشاره بر لزوم استانداردسازی تجهیزات شهربازی و اخذ مجوز بهره‌برداری توسط بهره‌برداران شهربازی‌ها، گفت: طرح ضربتی بازرسی از تجهیزات شهربازی‌های استان تهران و پلمب تجهیزات بازی غیر استاندارد از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز شد.

فدوی اظهار کرد: در این طرح که با هدف افزایش ایمنی و استانداردسازی تجهیزات شهربازی آغاز شده است، کلیه شهربازی‌های استان توسط گروه های بازرسی، مورد ارزیابی قرارگرفته و از فعالیت کلیه تجهیزات فاقد مجوز بهره‌برداری معتبر، جلوگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه، هرگونه تجهیز بازی برای فعالیت حتما باید مجوز استاندارد داشته ‌باشد، تاکید کرد: با ناقضان الزامات استاندارد و بهره‌برداران متخلف برخورد قانونی می‌شود.

این مقام مسؤول همچنین از شهروندان خواست: با توجه به شروع تعطیلات تابستانی و افزایش استفاده از تجهیزات بازی، حتما از بهره‌برداران و اپراتورهای دستگاه‌ها، مجوز استاندارد دستگاه را مطالبه نمایند؛ در غیر این صورت هرگونه خطر احتمالی به عهده بهره‌بردار است.

گفتنی است، در بازرسی‌های کارشناسان استاندارد در سال ۱۴۰۴، ۲۹ شهربازی و ۱۴۵ تجهیز بازی غیراستاندارد پلمب شده بود.

سمیه رسولی

