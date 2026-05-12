به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل استاندارد تهران، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد تهران با اشاره بر لزوم استانداردسازی تجهیزات شهربازی و اخذ مجوز بهرهبرداری توسط بهرهبرداران شهربازیها، گفت: طرح ضربتی بازرسی از تجهیزات شهربازیهای استان تهران و پلمب تجهیزات بازی غیر استاندارد از اواخر اردیبهشتماه آغاز شد.
فدوی اظهار کرد: در این طرح که با هدف افزایش ایمنی و استانداردسازی تجهیزات شهربازی آغاز شده است، کلیه شهربازیهای استان توسط گروه های بازرسی، مورد ارزیابی قرارگرفته و از فعالیت کلیه تجهیزات فاقد مجوز بهرهبرداری معتبر، جلوگیری خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه، هرگونه تجهیز بازی برای فعالیت حتما باید مجوز استاندارد داشته باشد، تاکید کرد: با ناقضان الزامات استاندارد و بهرهبرداران متخلف برخورد قانونی میشود.
این مقام مسؤول همچنین از شهروندان خواست: با توجه به شروع تعطیلات تابستانی و افزایش استفاده از تجهیزات بازی، حتما از بهرهبرداران و اپراتورهای دستگاهها، مجوز استاندارد دستگاه را مطالبه نمایند؛ در غیر این صورت هرگونه خطر احتمالی به عهده بهرهبردار است.
گفتنی است، در بازرسیهای کارشناسان استاندارد در سال ۱۴۰۴، ۲۹ شهربازی و ۱۴۵ تجهیز بازی غیراستاندارد پلمب شده بود.
