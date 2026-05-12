به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه در جلسه بررسی اقدامات دستگاههای اجرایی در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی، با اعلام وضعیت مطلوب ذخایر استراتژیک استان اظهار کرد: کالاهای اساسی که در حال حاضر در شبکه توزیع عرضه میشود، دارای فراوانی لازم است.
وی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی استان از تولیدکنندگان برای تداوم تولید در کلیه زمان ها ، یکی از رویکردهای اصلی را حرکت به سمت هوشمندسازی نظارت و بهرهگیری از ابزارهای فناورانه برای رصد دقیق فرآیندها دانست و تصریح کرد: در کنار نظارتهای میدانی، باید حلقه تولید تا مصرف بهصورت مستمر و هوشمند رصد گردد و ضروری است با استفاده از ظرفیت سامانههای هوشمند که به مردم معرفی میشود، از نظارت مؤثر مردمی بر بازار بهره برد.
بازرس کل استان قزوین در ادامه با اشاره به تجربه موفق بهرهگیری از نظارت مردمی، از جمله سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات و سامانه های اطلاع رسانی ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی، بر ضرورت استفاده از این قبیل ظرفیتها در استان تأکید کرد و افزود: اخیراً دادستانی کل کشور نیز با راهاندازی سامانه دریافت گزارشهای مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، نمونه دیگری از این رویکرد را ارائه کرده است. این سامانه با هدف جلب مشارکت عمومی و تسهیل دریافت گزارشهای مردمی درباره تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار عمده و هرگونه اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد شده است.
خمسه با بیان اینکه این سامانهها امکان ثبت گزارشها و مستندات مردمی را فراهم میکنند، تصریح کرد: دستگاههای متولی باید با بهرهگیری از این ظرفیت هوشمند، ضمن شناسایی نارساییها و نقاط ضعف در فرآیند توزیع، در صورت مشاهده تخلف در میزان و قیمت عرضه کالاها، نسبت به برخورد قاطع و سریع قانونی با متخلفان اقدام کنند.
وی در پایان، تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت هوشمند مردمی، یک مطالبه بهحق از مسئولان است و مشارکت مردم در گزارش تخلفات میتواند نقش مؤثری در شناسایی شبکههای اخلال در بازار و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی ایفا کند.
