۳ هزار کلاس درس به همت گروه های جهادی در کرمان بهسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین الله وردی، در جلسه توجیهی قرارگاه عدالت تربیتی آموزش و پرورش استان کرمان در طرح شهید عجمیان گفت: تعداد ۳ هزار کلاس درس در استان کرمان به همت گروه های جهادی و مردمی در سال جاری بهسازی می شود.
وی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در خصوص مدرسه سازی و شاداب سازی و بهسازی مدارس در استان کرمان، افزود: ارزیابی این است که فعالیتهای جاری هم مثبت پیش میرود.
وی افزود: قرارگاه عدالت تربیتی ۵ ساله شده است و به حمدالله اهداف اولیه در مردمیسازی و استفاده از ظرفیتهای مردمی محقق شده؛ موانع تا حد زیادی برداشته شده و گامهای موثری برداشتهایم.
مسئول نهضت مردمی مدرسهسازی جنوب شرق کشور تصریح کرد: وضعیت امروز با چهار پنج سال پیش بسیار متفاوت است، به ویژه پس از تشکیل دولت چهاردهم که نهضت توسعه عدالت جدی پیگیری میشود.
الله وردی، افزود: دولت اقدامات مؤثری در آموزش و پرورش انجام میدهد و امروز میتوانیم ادعا کنیم آموزش و پرورش در کانون توجه دولت قرار گرفته است.
مسئول نهضت مردمی مدرسهسازی جنوب شرق کشور گفت: در جنگ اخیر، غمهای بزرگی مانند شهادت رهبر معظم انقلاب و حمله به مدرسه میناب قلب ایرانیان را به درد آورد و دشمن غدار در رمضان و نهم اسفند، همزمان با حمله به بیت رهبری، مدرسه میناب را هدف قرار داد.
وی با بیان اینکه تداوم حملات به مراکز آموزشی در چهل روز جنگ نشاندهنده عمدی بودن آن است افزود: برای مقابله با دشمن و بازسازی پس از آتشبس یا پایان جنگ، باید از ساخت مدارس شروع کنیم؛ جایی که دشمن هدفگذاری کرده است.
وی ادامه داد: طرح شهید رجایی بخشی از نهضت توسعه عدالت است و با کمک مردم بیش از هفت هزار مدرسه ساخته میشود.
نظر شما