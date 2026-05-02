فرحبخش: ۳۰ درصد مدارس استان کرمان تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، با بیان اینکه ۳۰ درصد مدارس استان کرمان تخریبی هستند، گفت: تعداد ۲۸ کلاس کانکسی در شهر کرمان داریم که این مسئله در شأن مرکز استان نیست.
وی با بیان اینکه با همراهی نهادهای مختلف و خیران، طی یک سال آینده مدارس کانکسی مرکز استان کرمان برچیده خواهد شد گفت: یکی از شعارهای دولت و اعتقاد شخص رئیسجمهور، اصلاح وضعیت آموزش و پرورش و ارتقای جایگاه این حوزه است.
وی با تأکید بر پیگیری توسعه عدالت آموزشی در فضا و کیفیت، ادامه داد: استان کرمان یکی از استانهای پیشرو در نهضت مدرسهسازی است و بیش از ۴۰ درصد اعتبارات نهضت مردمیسازی در سطح ملی به این استان اختصاص دارد.
فرحبخش، با اشاره به نقش مسئولیتهای اجتماعی در ساخت مدارس استان گفت: تفاهم نامههای منعقد شده با شرکتهای بزرگ وارد مرحله اجرا شده و اعتبارات مناسبی اختصاص یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: در حال حاضر سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۶ متر و سرانه استان کرمان ۵.۰۲ متر است.
وی با اشاره به عقبماندگی آموزش و پرورش در حوزه منابع مالی طی سالهای گذشته گفت: امسال برای نخستینبار سهم سه درصدی شهرداریها براساس تعریف قانونی به آموزش و پرورش پرداخت شد؛ اقدامی که سالها مغفول مانده بود.
فرحبخش کمبود منابع را یکی از عوامل مؤثر در کیفیتبخشی آموزش دانست و افزود: راهاندازی گالری فروش محصولات هنرستانی یکی از راههای تأمین منابع پایدار است و در حال حاضر ساخت ۱۰۰ واحد تجاری در استان در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون نتوانستهایم بهخوبی از ظرفیت درآمدهای پایدار استفاده کنیم، گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما ایجاد منابع پایدار است و با وجود شرایط ویژه کشور، هیچ پروژه مدرسهسازی در استان تعطیل نشده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: امسال برای نخستینبار پاداش پایان خدمت فرهنگیان بهموقع پرداخت شد.
فرحبخش، کرمان را یکی از گرانترین استانها در حوزه آموزش دانست و با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سبد هزینه خانوار مربوط به آموزش است گفت: یکی از دلایل آن کمبود مدارس دولتی در برخی نقاط شهر است و برای اصلاح این وضعیت نیازمند همراهی همه دستگاهها هستیم.
وی با اشاره به جمعیت دانشآموزی مرکز استان اظهار کرد: ۱۷۰ هزار دانشآموز در شهر کرمان تحصیل میکنند و سرانه فضای آموزشی هر دانشآموز ابتدایی حدود دو متر است، در حالی که استاندارد کشوری ۹.۵ متر تعیین شده است.
وی همچنین از افزایش سرانه فضاهای ورزشی درون مدرسهای خبر داد و گفت: طی یک سال اخیر ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات سرانه ورزشی توزیع شده و با مشارکت مردم و دهیاریها، دو و نیم برابر این رقم فضای ورزشی به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به کاهش نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی جاری افزود: نرخ پوشش تحصیلی در استان افزایش یافته و در این زمینه در رتبههای بالای کشور قرار گرفتهایم.
وی بزرگترین عامل ترک تحصیل را عدم یادگیری دانشآموزان در کلاس درس دانست و گفت: در برخی کلاسها با تراکم ۵۰ نفره مواجه هستیم، در حالی که میانگین استاندارد ۲۵ تا ۳۰ نفر است و در چنین شرایطی حدود ۳۰ درصد دانشآموزان یادگیری مطلوب ندارند.
فرحبخش ادامه داد: عدم یادگیری منجر به تکرار پایه، کاهش اعتماد به نفس و در نهایت ترک تحصیل میشود؛ اما در سال تحصیلی جاری با اجرای طرح «حامی»، معلمان دانشآموزان نیازمند تلاش بیشتر را در کلاسهای ویژه آموزش دادند و از میان ۲۵ هزار نفر، ۱۵ هزار دانشآموز از تکرار پایه نجات یافتند.
