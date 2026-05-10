تخصیص دیه دو جوان برای ساخت هنرستان دخترانه در عنبرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی که تجلی‌بخش اوج عشق و فداکاری است، هنرستان شش‌کلاسه دخترانه «محمدهادی» در روستای خیرآباد عنبرآباد، با تخصیص دیه دو جوان نیک‌اندیش، مرحوم محمدامین آشنا و هادی امگزی، و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان، در قالب نهضت ملی مردمی سازی مدارس کلنگ‌زنی شد.

آیین کلنگ‌زنی هنرستان دخترانه شش‌کلاسه «محمدهادی»، صبح یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معزز قربانیان حادثه دلخراش، مرحومان محمدامین آشنا و هادی امگزی، مردم ولایت‌مدار روستای خیرآباد و جمعی از فرهنگیان در منطقه عنبرآباد برگزار شد.

این پروژه که با همت و ایثار خانواده‌های آشنا و امگزی و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان به ثمر خواهد نشست، بستری ارزشمند برای آموزش و توانمندسازی دختران روستایی فراهم می‌آورد.

هنرستان «محمدهادی» با هدف ارائه آموزش‌های مهارتی و کاربردی، از جمله خیاطی و هنرهای دستی، به دانش‌آموزان دختر این منطقه خدمت‌رسانی خواهد کرد تا آنان بتوانند با کسب مهارت‌های لازم، آینده شغلی خود را رقم زده و از ترک تحصیل باز بمانند.

معاون پرورشی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان کرمان، در این مراسم، کلنگ‌زنی این هنرستان را «نمونه‌ای درخشان از همبستگی اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی» خواند و بر عزم جدی این مجموعه برای تسریع در روند ساخت و تجهیز آن تأکید کرد.

محمد ابدالی تکلو، افزود: این اقدام، نشان‌دهنده عمق دغدغه فرهنگی و اجتماعی خانواده‌هایی است که حتی پس از فقدان عزیزانشان، نام و یاد آنان را با ساختن بناهای خیر جاودانه می‌سازند.

امام جمعه عنبرآباد نیز با اشاره به معنویت حاکم بر مراسم کلنگ‌زنی، این هنرستان را «چراغی پرفروغ در مسیر هدایت و رشد دختران منطقه» توصیف کرد و گفت: این اقدام، زیباترین هدیه به روح این جوانان سفر کرده و باقیات‌الصالحاتی است که تا ابد نور علم را در این دیار جاری خواهد ساخت.

فرماندار عنبرآباد نیز، کلنگ‌زنی این پروژه را آغاز فصلی نو در توسعه آموزشی منطقه دانست و بیان داشت: ساخت هر مدرسه، احداث آینده‌ای روشن برای فرزندان این مرز و بوم است و این هنرستان، گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده خواهد بود.

مدیر آموزش‌وپرورش عنبرآباد هم با تقدیر از خانواده‌های ایثارگر، این هنرستان را «یادمانی زنده از عشق و وفاداری» نامید و تصریح کرد: این مدرسه، تنها یک ساختمان نیست؛ بلکه مدرسه‌ای است که دانش، مهارت و انسانیت را به دختران این سرزمین می‌آموزد و نام و خاطره محمدامین آشنا و هادی امگزی را تا ابد زنده نگه خواهد داشت.

این هنرستان که با همت بلند نیکوکاران و حمایت مسئولان عرصه تعلیم و تربیت کلنگ‌زنی شد، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای دختران روستای خیرآباد و مناطق اطراف است و گامی مهم در راستای ارتقای سطح آموزش و مهارت در این منطقه محسوب می‌شود.