بررسی روند ساخت و تأمین تجهیزات بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، بابک زارع سرپرست معاونت طرحهای توسعهای شرکت نفت و گاز پارس، امین ثابتی، سرپرست طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، و اعضای کنسرسیوم این طرح، با هدف بررسی و پیگیری تازهترین وضع ساخت و تأمین تجهیزات مورد نیاز بازسازی ردیف دوم شیرینسازی طرح توسعه فاز ۱۴ میدان مشترک پارس جنوبی از شرکتهای فعال در ساخت و تأمین این تجهیزات بازدید کردند.
در این بازدیدها، روند ساخت اقلام و تجهیزات سفارشگذاریشده برای بازسازی بخش آسیبدیده تأسیسات پالایشگاهی فاز ۱۴ پارس جنوبی، که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی به ایران مورد حمله قرار گرفته بود، ارزیابی و راهکارهای تسریع در اجرای برنامههای ساخت و تأمین تجهیزات بررسی شد.
افزایش شیفتهای کاری، استقرار ناظر مقیم و تدبیر برای رفع برخی موانع ازجمله تصمیماتی بود که در جریان نشستهای مشترک برگزارشده، اتخاذ شد.
این اقدامها در چهارچوب برنامههای شرکت نفت و گاز پارس برای بازسازی سریع بخشهای آسیبدیده پالایشگاههای پارس جنوبی در حمله به تأسیسات انرژی علیه ایران و حفظ پایداری تولید گاز از این میدان مشترک انجام میشود.
