به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، توسعه فناوری‌های راهبردی یکی از محورهای اصلی سیاست‌های علم و فناوری کشور به شمار می‌رود. در این راستا، مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی با طراحی و اجرای برنامه‌های ملی و مأموریت‌گرا، تلاش کرده است ضمن تکمیل زنجیره ارزش فناوری‌های پیشرفته، زمینه توسعه زیرساخت‌های علمی و صنعتی و شکل‌گیری بازارهای جدید در حوزه‌های فناورانه را فراهم کند.

توسعه زنجیره ارزش عناصر نادر خاکی

در راستای توسعه زنجیره ارزش عناصر کمیاب خاکی و کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه راهبردی، «برنامه ملی بازیابی عناصر نادر خاکی از کنسانتره آپاتیت با استفاده از فرآیند نیتروفسفات» تعریف و عملیاتی شده است. این برنامه با هدف بومی‌سازی دانش فنی استحصال عناصر نادر خاکی، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی استراتژیک و ایجاد زیرساخت تولید صنعتی این عناصر در کشور اجرا می‌شود. پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح، ضمن افزایش ارزش افزوده منابع معدنی داخلی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار داخلی پایدار در صنایع پیشرفته شود.

حمایت از شبکه راهبری هوش مصنوعی در سلامت

مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه سلامت، از شکل‌گیری و توسعه شبکه راهبری هوش مصنوعی در این حوزه حمایت کرده است. این شبکه با هدف هم‌افزایی میان پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای مرتبط، توسعه راهکارهای فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی را در حوزه‌های تشخیص، درمان و مدیریت داده‌های سلامت دنبال می‌کند.

تعریف و اجرای برنامه پسادکتری فناورانه

در راستای توسعه سرمایه انسانی فناور و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت، «برنامه پسادکتری فناورانه TOP«تعریف و اجرایی شده است. در این دوره، دارندگان مدرک دکتری به مدت دو سال یک پروژه فناورانه را در یک شرکت دانش‌بنیان و تحت نظارت عضو هیئت علمی با مرتبه دانشیار یا بالاتر که در شرکت دانش‌بنیان فعال است، اجرا می‌کنند. این برنامه با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و یک مؤسسه علمی و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برگزار می‌شود. تاکنون ۶۴ طرح پسادکتری فناورانه در این برنامه پذیرش شده و ۲۸ قرارداد اجرایی نیز منعقد شده است.

حمایت از رصدخانه ملی ایران

در راستای توسعه زیرساخت‌های کلان پژوهشی و ارتقای مرجعیت علمی کشور، بهره‌برداری هدفمند از رصدخانه ملی ایران به عنوان یکی از پروژه‌های ملی زیرساختی در دستور کار قرار گرفته است. این زیرساخت پیشرفته امکان انجام رصدهای دقیق نجومی و تولید داده‌های علمی در تراز بین‌المللی را فراهم کرده و نقش مهمی در تربیت سرمایه انسانی متخصص و توسعه فناوری‌های پیشرفته اپتیکی و ابزار دقیق ایفا می‌کند.

حمایت از ثبت اختراعات خارجی

با توجه به پیچیدگی و هزینه‌بر بودن فرایند ثبت اختراع در سطح بین‌المللی، معاونت علمی با ارائه حمایت‌های عملیاتی و مالی از مخترعان و فناوران کشور، تلاش کرده است ریسک شکست پرونده‌های ثبت اختراع خارجی را کاهش دهد و از اتلاف منابع ارزی جلوگیری کند. این اقدام در کنار توانمندسازی مخترعان، به افزایش ثبت اختراعات خارجی کشور و تقویت مرجعیت فناورانه ایران در عرصه بین‌المللی کمک می‌کند.

پیشرفت در طول عمر و افزایش جمعیت سالمندان، دیگر صرفاً یک موضوع زیست‌فناورانه یا پزشکی نیست، بلکه حاصل همگرایی بخش‌های مختلف فناوری است و می‌تواند به توسعه صنایع متعددی منجر شود. بر همین اساس، مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با توجه به اهمیت این موضوع و نیاز آینده کشور، حوزه سالمندی را به عنوان یکی از برنامه‌های مأموریت‌گرای خود تعریف کرده است. بر اساس فراخوان منتشرشده در این حوزه، تاکنون ۳۸ طرح فناورانه پذیرش و مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

در راستای ارتقای توان کشور در کنترل و مدیریت بحران‌ها و بلایای طبیعی، برنامه جامع مأموریت‌گرای مدیریت بحران در چارچوب سیاست نوآوری مأموریت‌گرا (MOIP) آغاز شده است. این برنامه با هدف توسعه و انتشار فناوری‌های نوین مؤثر در مدیریت بحران و تولید محصولات فناورانه در این حوزه، با همکاری مجموعه‌ای از ذی‌نفعان و بازیگران زیست‌بوم نوآوری کشور دنبال می‌شود.