یک پرونده قصاص در بروجرد به سازش ختم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا صارمی در سخنانی از حصول سازش در یک پرونده قصاص در شهرستان بروجرد خبر داد و اظهار داشت: این پرونده با تلاشهای صورتگرفته و باگذشت اولیای دم، منجر به صلح و سازش شد.
وی گفت: این پرونده مربوط به یک فقره قتل عمد است که در پی وقوع درگیری و استفاده از سلاح گرم در یکی از روستاهای اطراف شهرستان بروجرد شکلگرفته بود.
رئیس دادگستری بروجرد، افزود: از زمان ارجاع پرونده به مراجع قضایی شهرستان، جلسات متعددی با حضور اولیای دم، ریشسفیدان و خیرین محلی در محل دادگستری بروجرد برگزار شد.
صارمی با اشاره به پیگیریهای مکرر و برگزاری جلسات متعدد، بیان کرد: با صبر و متانت اولیای دم و لطف بینظیر آنها، امروز شاهد یکی از موفقیتهای دستگاه قضایی در حوزه صلح و سازش بودیم و اولیای دم رضایت کامل و قطعی خود را نسبت به قاتل اعلام کردند.
وی تصریح کرد: عفو و گذشت یکی از ارزشهای والای دینی و نشانهای از تقوای الهی است و ترویج این روحیه در جامعه موجب ارتقای اخلاق و معنویت خواهد شد.
