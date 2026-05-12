۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

یک پرونده قصاص در بروجرد به سازش ختم شد

بروجرد - رئیس دادگستری بروجرد از سازش در یک پرونده قصاص در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا صارمی در سخنانی از حصول سازش در یک پرونده قصاص در شهرستان بروجرد خبر داد و اظهار داشت: این پرونده با تلاش‌های صورت‌گرفته و باگذشت اولیای دم، منجر به صلح و سازش شد.

وی گفت: این پرونده مربوط به یک فقره قتل عمد است که در پی وقوع درگیری و استفاده از سلاح گرم در یکی از روستاهای اطراف شهرستان بروجرد شکل‌گرفته بود.

رئیس دادگستری بروجرد، افزود: از زمان ارجاع پرونده به مراجع قضایی شهرستان، جلسات متعددی با حضور اولیای دم، ریش‌سفیدان و خیرین محلی در محل دادگستری بروجرد برگزار شد.

صارمی با اشاره به پیگیری‌های مکرر و برگزاری جلسات متعدد، بیان کرد: با صبر و متانت اولیای دم و لطف بی‌نظیر آنها، امروز شاهد یکی از موفقیت‌های دستگاه قضایی در حوزه صلح و سازش بودیم و اولیای دم رضایت کامل و قطعی خود را نسبت به قاتل اعلام کردند.

وی تصریح کرد: عفو و گذشت یکی از ارزش‌های والای دینی و نشانه‌ای از تقوای الهی است و ترویج این روحیه در جامعه موجب ارتقای اخلاق و معنویت خواهد شد.

