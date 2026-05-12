ارائه خدمات درمانی ۱۸۵ متخصص به زائران ایرانی حج

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خالدی گفت: همزمان با حضور حجاج در سرزمین وحی، عملیات امدادی و درمانی با حداکثر ظرفیت در حال انجام است. در حال حاضر ۱۰ درمانگاه تخصصی هلالاحمر در مکه و مدینه فعال هستند و ۱۸۵ نفر از کادر تخصصی این جمعیت، مسئولیت تأمین سلامت و درمان زائران را بر عهده دارند.
وی اذعان کرد: وضعیت عمومی سلامت حجاج مطلوب ارزیابی شده است و مراجعات پزشکی عمدتاً به مواردی نظیر «گرمازدگی» و «مشکلات گوارشی» محدود میشود که این بیماران در مراکز درمانی هلالاحمر تحت درمان قرار گرفتهاند.
خالدی اظهار داشت: یکی از اقدامات شاخص در حج امسال، حضور پزشکان عربزبان جمعیت هلالاحمر در کنار زائران است. این پزشکان وظیفه دارند در صورت نیاز زائران به اعزام به بیمارستانهای سعودی، به عنوان رابط و همراه در کنار آنها حضور یافته و تا پایان مراحل درمان و ترخیص، از بیمار پشتیبانی کنند.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه بیماران قلبی، تیمهای متخصص قلب هلالاحمر در مراکز مستقر هستند و تمامی خدمات اولیه و تخصصی را ارائه میدهند. طبق تفاهمهای صورت گرفته، چنانچه زائری به خدمات فوقتخصصی قلب نیاز داشته باشد، هماهنگیهای لازم برای انتقال به بیمارستانهای تخصصی عربستان انجام شده و پزشک رابط هلالاحمر نیز تا زمان بهبودی کامل، بیمار را همراهی خواهد کرد.
