به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتیپور اظهار کرد: در راستای تحقق برنامههای دولت برای فعالسازی گذرگاههای جدید مرزی و تسهیل در مبادلات تجاری، مجموعهای از پروژههای راهسازی و مطالعاتی برای آمادهسازی مرز چیلات با شتاب در حال اجراست.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات، انجام مطالعات و طراحی احداث ۱۱ کیلومتر از مسیر دسترسی این پایانه با مشخصات جاده بزرگراهی است که نقشه اجرایی آن با برآوردی بالغ بر ۳۸۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان تهیه شده تا مسیری استاندارد و ایمن برای تردد زوار و حملونقل کالا فراهم شود.
مدیرکل راهداری ایلام با اشاره به لزوم استقرار اصولی تأسیسات مرزی تصریح کرد: مشاور ذیصلاح برای تهیه طرح جامع پایانه مرزی چیلات انتخاب شده است که این طرح پس از تصویب و انجام فرآیند قانونی به عنوان نقشه راه استقرار خدمات، پایانهها و زیرساختهای رفاهی و حاکمیتی در نقطه صفر مرزی عمل خواهد کرد.
دشتیپور گفت: قطعه اول عملیات راهسازی با احداث ۲۸ دستگاه آبرو باکسی با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان آغاز شده و با انتخاب پیمانکار، عملیات روکش آسفالت سه کیلومتر ابتدایی جاده دسترسی نیز بهزودی کلید میخورد.
وی در پایان به نشست مشترک با نمایندگان عراق اشاره کرد و افزود: در این ملاقات مرزی، طرفین درباره جانمایی درب خروج و نقطه اتصال گذر مرزی به تبادل نظر پرداختند تا فرآیند تردد بین دو کشور با هماهنگی کامل فنی و امنیتی آغاز شود.
مرز چیلات در شهرستان دهلران از نقاط راهبردی ایلام برای توسعه صادرات و کاهش بار ترافیکی سایر مرزهای استان در ایام اربعین حسینی محسوب میشود.
