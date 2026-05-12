۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

بررسی مستندات ۷۸ سمن جوانان کردستان برای راهیابی به جشنواره ملی اتفاق

سنندج- جلسه شورای داوری مرحله استانی جشنواره «اتفاق ۵» با حضور اعضای شورای داوری در سنندج برگزار شد و روند ارزیابی مستندات ۷۸ سازمان مردم‌نهاد جوانان استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای داوری مرحله استانی جشنواره «اتفاق ۵» بعدازظهر سه‌شنبه با حضور اعضای شورای داوری و به ریاست فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، در محل دفتر مدیریت این اداره‌کل در سنندج برگزار شد.

در این نشست، روند بررسی و ارزیابی آثار، عملکردها و مستندات ارسالی از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان استان در دستور کار قرار گرفت و اعضای شورای داوری شاخص‌های تعیین‌شده جشنواره را مورد بررسی قرار دادند.

جشنواره «اتفاق ۵» با هدف توسعه و نظارت بر عملکرد سمن‌های جوانان، ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های فعال، شناسایی الگوهای موفق در حوزه تسهیلگری اجتماعی و همچنین تقویت تعامل میان دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، فراخوان پنجمین دوره جشنواره «اتفاق» ششم دی‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شد و سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان از طریق سامانه مربوطه نسبت به بارگذاری مستندات و فعالیت‌های خود در محورهای مشخص‌شده اقدام کردند.

در ادامه فرآیند اجرایی جشنواره، پس از انجام ارزیابی سیستمی و بررسی اولیه بر پایه خوداظهاری سمن‌ها، مرحله داوری استانی با هدف راستی‌آزمایی و ارزیابی دقیق‌تر مستندات ۷۸ سازمان مردم‌نهاد جوانان استان کردستان آغاز شد.

بر اساس این گزارش، نتایج مرحله استانی پس از جمع‌بندی نهایی به ستاد مرکزی جشنواره ارسال و آثار منتخب برای داوری در سطح ملی معرفی خواهند شد.

جشنواره «اتفاق ۵» با هدف شناسایی، حمایت و تقویت ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه جوانان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه در حال برگزاری است و از مهم‌ترین رویدادهای حوزه مشارکت‌های اجتماعی جوانان در کشور به شمار می‌رود.

