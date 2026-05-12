۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

یونیسف: اسرائیل کودکان فلسطینی را می کشد

سخنگوی یونیسف اعلام کرد: به‌طور میانگین از ابتدای سال ۲۰۲۵، هر هفته دست‌کم یک کودک فلسطینی در مناطق اشغالی کرانه به دست نیروهای اسرائیلی کشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز سه شنبه اعلام کرد: از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، به‌طور متوسط هر هفته یک کودک فلسطینی در کرانه باختری اشغالی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

به گفته جیمز الدر، سخنگوی یونیسف، که در یک نشست خبری در ژنو سخن می‌گفت، در این بازه زمانی دست‌کم ۷۰ کودک فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی، به شهادت رسیده‌اند.

وی تأکید کرد: کودکان بهای غیرقابل تحملی را در نتیجه تشدید عملیات نظامی و حملات در سراسر کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی، می‌پردازند.

سخنگوی یونیسف با اشاره به استفاده نظامیان اسرائیلی ازگلوله جنگی علیه کودکان و نوجوانان فلسطینی افزود: به‌طور میانگین از ابتدای سال ۲۰۲۵، هر هفته دست‌کم یک کودک فلسطینی در مناطق اشغالی کرانه باختری کشته شده است.

وی از تل اویو خواست که اقدامات فوری و مهمی برای ممانعت از کشته شدن کودکان فلسطینی انجام دهد و به قانون بین المللی گردن نهد.

    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      خیلی نابغه هستند ... تازه یونیسف فهمیده ؟ .... کسی کمکش کرده که به این نتیجه برسند یا به تنهایی به این نتیجه رسید؟ سازمان های بین المللی = سازمان های بین المتحده آمریکا و اسرائیل
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      اینجور کارها جنایته درست نیست

