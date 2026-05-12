عضو گروهک منافقین در ازنا دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امامزمان(عج) در اداره اطلاعات، یکی از عناصر عملیاتی گروهک تروریستی منافقین را در شهرستان ازنا شناسایی و دستگیر کردند.
این فرد به اتهام انجام اقدامات خرابکارانه در چند استان، ارتباط و همکاری با گروهک تروریستی منافقین و ارسال اخبار و اطلاعات برای مرتبطین خارج از کشور، تحت رصد و اشراف اطلاعاتی قرار داشت.
مأموران اداره اطلاعات با هماهنگی دستگاه قضایی و طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی، متهم را در مخفیگاهش در شهرستان ازنا بازداشت کردند.از مردم عزیز استان لرستان درخواست میشود هرگونه اخبار، گزارشها و موارد مشکوک و ضد امنیتی را از طریق شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات اطلاعرسانی کنند.
نظر شما