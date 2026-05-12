۱۲ میلیارد تومان کمک مردمی برای بازسازی حسینیه اعظم زنجان جذب شده است

حجتالاسلام مختار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فرآیند بازسازی حسینیه اعظم زنجان خبر داد و با اعلام اینکه مردم ۱۲ میلیارد تومان برای بازسازی حسینیه اعظم زنجان کمک کردند، جزئیات سه اولویت اصلی، تملک املاک اطراف، بازسازی گنبد با طلا و احیای کتابخانه را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه ستادی با مصوبه استاندار تشکیل شده و اولین جلسه آن برگزار شده است، اظهار داشت: در این ستاد کمیتههای تخصصی مالی، فنی و حقوقی (امور همسایگان) تعریف و مسئولان هر کمیته مشخص شدهاند. دومین جلسه نیز با تصویب مصوبات مقدماتی برگزار شد و تاکنون روند جلسات خوب پیش رفته است.
مدیرکل اوقاف استان زنجان با تأکید بر اینکه عملیاتی شدن پروژه نیازمند حوصله و برنامهریزی دقیق است، گفت: ما هنوز قراردادی با مهندسین مشاور منعقد نکردهایم، زیرا به دنبال یک شرکت درجه یک با رزومه قوی در زمینه طراحی و اجرای طرحهای عمده مذهبی و معماری اسلامی و ایرانی هستیم. تهیه این طرح حداقل دو تا سه ماه زمان میبرد.
مدیرکل اوقاف زنجان با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی، خاطرنشان کرد: تا این لحظه نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی از داخل و خارج استان جمعآوری شده است. مردم حسینیه را از خود میدانند و انتظار داریم با شروع فاز اجرایی، پای کار بیایند. البته بازسازی بخشهای آسیبدیده گنبد، گلدسته و سقف مسجد نیز هفت تا 10 میلیارد تومان هزینه دارد که خیرین قول مساعد دادهاند.
وی در ادامه با اشاره به اقدام نمادین پاسخ به دشمن صهیونیستی گفت: برای آنکه نشان دهیم این مکان برای ما بسیار مهم است، تصمیم گرفته شده قطعات آسیبدیده گلدسته و گنبد با طلا جایگزین شود. کار بازسازی این بخشها نیز آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه محل اصابت موشک به یک مجموعه فرهنگی ماندگار تبدیل خواهد شد، افزود: طرح پیشنهادی ما شامل احداث پارکینگ، سرویس بهداشتی مناسب، سالن همایش، سالن جلسات، کتابخانه، مهمانسرا، موزه شهدا، دارالشفا و صندوق قرضالحسنه است. هدف آن است که هر کسی وارد محوطه حسینیه اعظم شود، احساس حرمت و معنویت کند.
حجت الاسلام کرمی افزود: پس از جانمایی، فرآیند تملک آغاز خواهد شد. هماهنگیهایی با اداره راه و شهرسازی انجام شده و دولت قول داده است بر اساس نظر کارشناس رسمی، مالکان زمین جایگزین مناسب دریافت کنند تا رضایت اهالی جلب شود.
حجتالاسلام کرمی در خصوص بازسازی داروخانه، دارالشفا و کتابخانه حسینیه، اظهار کرد: دارالشفا و صندوق قرضالحسنه نیز در طرح جدید پیشبینی شدهاند. درباره احیای کتابخانه تخصیصی امام حسین شناسی، گفتگوهایی با دفاتر مراجع تقلید انجام شده و آنها قول دادهاند به صورت تخصصی کتابخانه را احیا کنند.
وی با بیان اینکه هماهنگی کامل بین دستگاههای اجرایی و ستاد بازسازی وجود دارد، تأکید کرد: دشمن آمریکایی و صهیونیستی مرکز اعتقادات مردم زنجان را هدف قرار داد، اما مردم عزیز ثابت خواهند کرد که حسینیه اعظم را بهتر از قبل بازسازی میکنند تا پاسخی قاطع به این جنایت باشد.
