مستند «ایستاده در خدمت» با روایت حماسه خیابانی مردم تولید شد

سجاد محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برخی فعالیتهای رسانهای مرکز رسانه انقلاب اسلامی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ناظر به شهادت قائد امت و آغاز جنگ رمضان، اظهار کرد: با اعلام شهادت قائد امت و آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان مرکز رسانستان چهارمحال و بختیاری نیز در راستای رسالت ذاتی خود در حوزه رسانه به صورت جدی پای کار آمد.
مدیر روابط عمومی و مرکز رسانه انقلاب اسلامی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این مرکز در حوزه تبلیغات محیطی نیز اقداماتی را در دستور کار قرار داد، افزود: بازسازی تمثال شهدای استان در جنگهای تحمیلی علیه ایران اسلامی از طریق هوش مصنوعی یکی از دستور کارها بود که این تمثالها با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهرکرد در سطح شهر نصب شد.
محمدی بیان کرد: همچنین با همکاری شهرداری شهرکرد مکانی را در نظر گرفتیم که تمثال همه شهدای استان به صورت تجمیعی نصب خواهد شد.
وی روایتگری از میدان حضور مردمی را از دیگر کارویژههای مرکز رسانه انقلاب اسلامی استان دانست و توضیح داد: در این راستا سه جلسه هماندیشی و همافزایی با شبکه تولید محتوای رسانهای و مجموعههای مرتبط برگزار شد.
محمدی تأکید کرد: جنگ باوجود تمام خسارتها و داغهایی که بر جا گذاشت، رویشهایی را هم به دنبال داشت که از جمله باید به ظهور مجموعههای رسانهای قوی در استان اشاره کنم که پیشتر این عرصه ظهور و بروز نداشتند اما در ایام جنگ تا امروز، در قالب تیمی و انفرادی به تولید رسانهای قوی پرداختند.
وی ادامه داد: در این راستا حداقل پنج گروه رسانهای انفرادی و تیمی شکل گرفت که ساماندهی این افراد در دستور کار قرار گرفت و تولید روایتهای رسانهای توسط این نیروها ناظر به بعثت مردمی و حضور خستگیناپذیر مردم در خیابانها و میدانها آغاز شد.
تولید و انتشار ۸۰ اثر رسانهای از اجتماعات مردمی استان
این فعال فرهنگی و رسانهای با اشاره به اینکه تا کنون ۸۰ اثر رسانهای از خیابان تولید و منتشر شده و این رستاخیز تاریخی مردمی را به تصویر میکشد، گفت: هیچیک از این محتواهای رسانهای آرم و لوگو ندارد و همه رسانهها و مجموعهها میتوانند از این تولیدات استفاده کنند.
محمدی با تأکید بر اینکه تولیداتی را به سبک برنامه تلویزیونی «روایت فتح» شهید مرتضی آوینی در دستور کار قرار دادیم، بیان کرد: نسل جدید کمتر با این برنامه و سبک و سیاق خاص آن آشنایی دارند و شاید ندانند که این برنامه فاخر تا چه میزان توانست روایتهای ماندگار را از شجاعت و دلاوری رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس به یادگار بگذارد.
وی افزود: در این راستا سه تیم رسانهای پای کار آمدند که این حضور حرکتآفرین و جریانساز مردمی را ثبت و ضبط و روایت کنند تا در تاریخ ماندگار شود و این تصاویر و روایتها به دست آیندگان برسد.
محمدی با اشاره به اینکه این تصاویر در قالب قسمت اول از مستند «ایستاده در خدمت» به زودی با حضور مسئولان استانی اکران میشود، افزود: این برنامه به زودی در پردیس اندیشه واقع در خیابان آیتالله کاشانی شهرکرد برگزار میشود و مستند به نمایش عمومی در میآید.
وی با تصریح اینکه زوایای متعددی در مستند حدوداً ۲۴ دقیقهای ایستاده در خدمت به تصویر کشیده شده است، گفت: حضور چشمگیر و بیوقفه مردم در خیابانها، مصاحبه با موکبداران در موکبهای فرهنگی و تبیینی و پذیرایی، مصاحبه با فعالان هیئاتی که در این شبها کف میدان بودند، حال و هوای پاتوقهای گفتگوی دانشجویی با حضور اساتید دانشگاهها از آیتمهای این مستند است.
مدیر روابط عمومی و مرکز رسانه انقلاب اسلامی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: این مستند بعد از اکران عمومی در پردیس اندیشه، در اختیار شبکههای ملی و شبکه استانی برای پخش از سیمای جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. این مستند همچنین در فضای خبری و رسانهای و فضای مجازی منتشر خواهد شد.
