  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

«خیران» ظرفیت مهمی برای توسعه خدمات بهزیستی؛ زمینه مشارکت فراهم شود

«خیران» ظرفیت مهمی برای توسعه خدمات بهزیستی؛ زمینه مشارکت فراهم شود

سمنان- فرماندار سمنان خیران را ظرفیت مهمی برای توسعه خدمات بهزیستی دانست و گفت: زمینه مشارکت خیران در پروژه احداث شیرخوارگاه سمنان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر سه شنبه در بازدید از بهزیستی سمنان تلاش کارکنان این مجموعه را پلی برای بهبود کیفیت زندگی جامعه هدف دانست و افزود: بهزیستی طیف وسیعی از معلولان، توان خواهان، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست و غیره را شامل می شود.

وی حمایت‌های مالی فعلی را پاسخگوی نیاز این طیف گسترده جامعه هدف کافی ندانست و ادامه داد: تقویت اعتبارات و افزایش حمایت ها باید پیگیری بیشتری شود.

فرماندار سمنان به لزوم توجه به مراکز نگهداری سالمندان، معلولان و بیماران روانی شد و توضیح داد: در این خصوص باید از ظرفیت سرمایه گذاران و خیران بهره گرفته شود.

صمیمیان به پیشنهاد خیران مبنی بر احداث و مرکز نگهداری و شیرخوارگاه در سمنان اشاره کرد و ادامه داد؛ از دستگاه ها انتظار می‌رود در این خصوص همکاری بیشتری داشته باشند.

وی خیران را ظرفیت مهم برای توسعه خدمات بهزیستی عنوان کرد و تصریح داشت: زمینه مشارکت خیران باید به نحوی فراهم باشد که موجب خروج سرمایه گذاران و خیران نشود.

کد مطلب 6828004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه