کشف ۷ کیلو تریاک در ایست و بازرسی پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسنوندی، فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد، امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، اعلام کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در راستای اجرای طرح‌های مقابله با توزیع و قاچاق مواد مخدر و در پی انجام ایست و بازرسی هدفمند در اتوبان غدیر موفق به شناسایی یک خودروی پژو حامل مواد مخدر و دستگیری فردی که اقدام به قاچاق مواد مخدر می نمود شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مقدار ۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه جاسازی شده بود کشف و خودرو توقیف و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی نظرآباد با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع و قانونی با سوداگران مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.