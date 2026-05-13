همتی: تامین ارز دارو بدون مشکل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیران شرکت‌های دارویی و بانک‌های عامل گفت: بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های مرتبط، حمایت از صنعت دارو و تسهیل تأمین مالی این بخش را با جدیت دنبال می‌کند.

در این نشست، تسهیل تأمین ارز و نقدینگی صنعت دارو، راهکارهای رفع موانع ارزی و حمایت از نقدینگی ریالی شرکت‌های داروسازی بررسی شد. همچنین بر ضرورت تسریع در فرآیندهای ارزی و بانکی برای حمایت از تولید و تأمین داروی کشور تأکید شد.

گفتنی است راهکارهای تأمین نقدینگی ریالی مورد نیاز شرکت‌های داروسازی از محل گواهی سپرده خاص مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد هماهنگی‌های لازم میان شبکه بانکی و فعالان صنعت دارو در این زمینه انجام شود.