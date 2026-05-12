فروشنده باید مساحت مورد معامله را به طور کامل به خریدار تحویل دهد

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در حاشیه دیدارهای مردمی این هفته که در حوزه ریاست دادگستری کل استان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، به تشریح یک پرونده قضایی و ارائه ارشادات حقوقی پرداخت که مراجعه کننده شهروندی مدعی بود در جریان یک معامله، ۵۰۰ متر از یک قطعه زمین زراعی را خریداری کرده است اما فروشنده به بهانه کاهش متراژ کل قطعه، مساحت کمتری را تحویل داده است، اظهار داشت: این شخص پس از طرح دعوا در یکی از محاکم و اخذ رأی، همچنان در مرحله اجرای احکام با مشکل مواجه شده بود.

رئیس کل دادگستری البرز در ادامه افزود: بنده پس از استماع توضیحات این مراجعه‌کننده، بلافاصله با رئیس حوزه قضایی مربوطه تماس گرفته و ضمن جویا شدن موانع اجرای حکم ناشی از ابهام در تفسیر رأی، با ارائه ارشادات قضایی لازم، دستور تسریع در اجرای حکم را صادر شد.

وی در ادامه با تأکید بر قاعده حقوقی ناظر بر معاملات املاک، خاطرنشان ساخت: بر اساس قانون، هرگاه ملکی با متراژ معینی به فروش می‌رسد، فروشنده مکلف است همان میزان مساحت را به خریدار تحویل دهد.

فاضلی هریکندی در پایان تصریح کرد: هر گونه مشکلات حقوقی ناشی از کاهش متراژ کل زمین به واسطه صدور سند، بر عهده فروشنده است و این موضوع هیچ ارتباطی به خریدار ندارد؛ فروشنده در هر صورت باید مساحت مورد معامله را به طور کامل به خریدار تحویل دهد.