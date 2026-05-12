امتحانات خرداد در البرز حضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت از برگزاری حضوری امتحانات خرداد ماه برای دوره اول و دوم متوسطه خبر داد و گفت: امتحانات پایههای هفتم، هشتم، نهم، دهم، فنیحرفهای و کاردانش به صورت حضوری برگزار میشود.
وی افزود: دروس غیرنهایی متوسطه نظری نیز حضوری است اما پایههای یازدهم و دوازدهم امتحان نهایی و کشوری خواهند داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز تأکید کرد: این تصمیم در صورت تداوم شرایط فعلی کشور اجرایی خواهد شد و امتحانات نوبت دوم از ۹ خرداد آغاز میشود.
شعبانی همچنین از خانوادهها خواست با همراهی خود به کیفیت بهتر آزمونهای پایان سال کمک کنند.
