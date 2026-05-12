جزییات خسارت به مراکز درمانی خوزستان در طول جنگ تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سلطانی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری معاونان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به جنگ رمضان اشاره و بیان کرد: در این جنگ به بیمارستان ها آسیب هایی وارد شد که از جمله آن خسارت ۳۰۰ میلیارد تومانی به بیمارستان اندیمشک بود که با تلاش های صورت گرفته بخشی از آن به چرخه بازگشت و امیدواریم تا یک ماه آینده مجدد راه اندازی شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: در این ایام بیمارستان های گنجویان و تامین اجتماعی دزفول به بیماران خدمات ارائه می کردند.

وی گفت: همچنین بیمارستان ابوذر نیز دچار موج انفجار شد که به دنبال آن انتقال بیماران و پرسنل انجام شد. بیمارستان بوستان نیز دچار مشکل شد که بیماران به سرعت جابجا شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز به تاب آوری سیستم درمان اشاره و اظهار کرد: این موضوع در جلسات مکرر بررسی شد و مواردی مثل ذخیره سوخت، ژنراتور، منابع آب و ... تامین شد تا چنانچه زیرساخت های اساسی دچار مشکل شدند بتوان سریع آن را برطرف کرد.

سلطانی با بیان اینکه در ایام جنگ تلفات انسانی زیاد نبود و اکثر مصدومان سرپایی درمان شدند، گفت: با توجه به مشکل تردد، تامین نیروی تخصصی از معضلات شهرستان ها بود که به کمک همکاران و رزیدنت ها تامین نیروها صورت گرفت.