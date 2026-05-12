یک سال فعالیت شورای فرهنگ عمومی؛ از گزارش عملکرد تا فرهنگ سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ دستور کار، گزارش عملکرد دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور و گزارش برنامه کارگروه فرهنگ سلامت موضوع هشتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور بود.



حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشکر از دستاوردهای حوزه فرهنگ سلامت گفت: توجه به سلامت معنوی جامعه در کنار سلامت اجتماعی می‌تواند به ارتقای سلامت روانی و اجتماعی افراد جامعه کمک کند. سلامت معنوی با سلامت اجتماعی درهم‌ تنیده است. باید از ظرفیت کارشناسان حوزوی استفاده شود تا با توجه ویژه به سلامت معنوی بتوانیم سلامت اجتماعی را در جامعه افزایش دهیم.

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله بهداشت و پیشگیری اشاره و اظهار داشت: مسئله بهداشت و پیشگیری باید در اولویت کاری وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید اولویت‌ها و نیازهای ده ساله در حوزه سلامت مشخص و ابلاغ شود. پیشگیری باید در اولویت قرار گیرد و بعد از آن به بحث درمان بپردازیم.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این نکته که حوزه سلامت به همه دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها مربوط است گفت: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی باید بیشتر تلاش و اهتمام داشته باشد. سند امنیت غذایی تهیه شده اما متاسفانه تاکنون از آن غفلت شده و باید این مهم به سرانجام اجرایی برسد.

مردمی‌سازی و عدالت فرهنگی از کلان برنامه‌های راهبردی وزارت فرهنگ است

قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ضمن ارائه گزارش یک‌ساله عملکرد این شورا گفت: در این دوره برنامه‌ها و فعالیت‌ها بر محور ۴ کلان برنامه راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال می شود. مردمی‌سازی و عدالت فرهنگی، کاربست فن‌آوری‌های نوین فرهنگی، رونق اقتصادی و توسعه صادرات فرهنگی و پاسداشت و تقویت هویت ایرانی اسلامی‌ و ۷ ماموریت وزیر محترم در حکم ابلاغی راهبردهای اجرایی ما در برنامه‌ها است.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به اصلاح آیین نامه‌ها اشاره و تصریح کرد: در این دوره آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی کشور اصلاح و ابلاغ شد. آیین نامه نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص و دستورالعمل‌ اجرایی روزها و مناسبت‌های خاص نیز اصلاح و بازنگری شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه به کارگروه‌های هم افزا اشاره و گفت: در این این کارگروه‌ها برنامه‌های ارتقای فرهنگ سلامت، ارتقای فرهنگ کار و تلاش، ارتقای فرهنگ وقف در کشور، ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ترویج مصرف بهینه آب و ترویج فرهنگ ورزش همگانی تهیه و دنبال شد.



وی در ادامه به کارگروه‌های اقماری اشاره کرد و بیان داشت: برای تخصصی کردن برنامه‌ها؛ سه کارگروه شورای مرکزی نظارت بر نام‌گذاری اماکن، شورای نظارت بر اسباب بازی و کمیسیون نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص را تشکیل دادیم و مصوبات از این طریق نهایی شد.



آشنا در بخش دیگری از گزارش عملکرد یک ساله‌ شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: یکی دیگر از فعالیت‌های ما در این مدت تهیه برش نقشه مهندسی فرهنگی کشور است که تاکنون در ۲۶ استان نهایی شده و در ۲ استان در مرحله رونمایی و در ۳ استان نیز در مرحله تدوین است.



دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در بخش پایانی گزارش گفت: تفاهم‌نامه شورای فرهنگ عمومی با معاونت‌های تخصصی سازمان‌های وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشارکت و تعامل با نهادها و دستگاه‌ها، برگزاری بزرگداشت چهاردهه فعالیت‌ها شورا و تجلیل از خادمان فرهنگی، تقویت ساختار شورا، استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت مردمی، توجه به پیوند فرهنگ و هویت در این دوره در اولویت کاری شورا قرار گرفته است‌. هم‌چنین سفرهای استانی و پی گیری‌ها برای برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی در سراسر کشور به نحوی که تا کنون ۲۰ سفر استانی انجام شده و ۱۷۲ جلسه شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها و ۳۷۶ جلسه در شهرستان‌ها برگزار شده است.