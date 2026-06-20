شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک قرارگاه عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا بعدازظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی مازندران با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، فرهنگ عمومی را زیربنای همه حوزه‌های کشور دانست و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت فرهنگ عمومی تأکید کرده‌اند و اصلاح فرهنگ عمومی را مهم‌ترین کار و محور سایر اقدامات کشور دانسته‌اند.

وی با اشاره به جایگاه شورای فرهنگ عمومی افزود: این شورا نباید صرفاً محلی برای ارائه گزارش دستگاه‌ها باشد، بلکه باید نقش قرارگاهی خود را در هدایت، صیانت و راهبری فرهنگی جامعه ایفا کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه در آیین‌نامه جدید شورا پنج کمیته تخصصی پیش‌بینی شده است، گفت: موضوعات فرهنگی باید ابتدا در این کمیته‌ها مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و سپس برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به شورای فرهنگ عمومی ارائه شود.

چهار اولویت محوری شورای فرهنگ عمومی کشور

وی با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام شده در حوزه فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: از میان ده‌ها مسئله فرهنگی، چهار موضوع به عنوان اولویت‌های اصلی شورای فرهنگ عمومی کشور تعیین شده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: نخستین اولویت، ارتقای فرهنگ دینداری نوجوانان است که بر اساس پیمایش‌های ملی و مطالعات تخصصی به عنوان مهم‌ترین مسئله فرهنگی کشور شناسایی شده و برنامه عملیاتی مشخصی نیز برای آن تدوین شده است.

وی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را دومین اولویت دانست و افزود: جمهوری اسلامی بر پشتوانه مردم استوار است و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور به شمار می‌رود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به موضوع فرهنگ شهروندی اظهار کرد: قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارتقای رفتارهای شهروندی از دیگر محورهای مهمی است که باید با همکاری دستگاه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین پشتیبانی فرهنگی از دفاع ملی را چهارمین اولویت شورا برشمرد و گفت: تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه نشان داد ملت ایران از ظرفیت‌های عظیمی در حوزه همبستگی اجتماعی و وفاق ملی برخوردار است و باید برای تقویت این سرمایه اجتماعی برنامه‌ریزی شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر ضرورت فعال شدن کمیته‌های تخصصی در استان‌ها خاطرنشان کرد: شورای فرهنگ عمومی نباید وارد جزئیات کارشناسی شود، بلکه کمیته‌های تخصصی باید با بهره‌گیری از دانشگاهیان، پژوهشگران و صاحب‌نظران، موضوعات را بررسی و برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارائه کنند.

وی همچنین خواستار تقویت دبیرخانه‌های شوراهای فرهنگ عمومی شد و افزود: انجام مأموریت‌های مهم فرهنگی با حداقل نیرو و امکانات امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت نیروهای متخصص، دانشگاهی و حوزوی برای پشتیبانی کارشناسی شوراها استفاده شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اهمیت حضور مدیران در جلسات شورا گفت: بر اساس آیین‌نامه، اعضای شورا باید شخصاً در جلسات حضور یابند و امکان اعزام نماینده پیش‌بینی نشده است؛ زیرا جایگاه شورا اقتضا می‌کند مدیران ارشد مستقیماً در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه مصوبات شورا با امضای استاندار لازم‌الاجراست، تصریح کرد: اجرای دقیق مصوبات و نظارت بر تحقق آنها یکی از الزامات اثربخشی شورای فرهنگ عمومی است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت برگزاری جلسات شوراهای فرهنگ عمومی در استان اشاره کرد و گفت: میزان برگزاری جلسات در برخی شهرستان‌ها مطلوب نیست و لازم است فرمانداران، ائمه جمعه و مدیران دستگاه‌ها اهتمام بیشتری نسبت به تشکیل منظم جلسات داشته باشند.

رشد افتخار به هویت ایرانی در مازندران

وی همچنین به برخی شاخص‌های فرهنگی استان مازندران اشاره کرد و افزود: نتایج پیمایش‌های ملی نشان می‌دهد احساس افتخار به هویت ایرانی در میان مردم مازندران رشد داشته و بخش قابل توجهی از مردم این استان همچنان زندگی در کشور را بر مهاجرت ترجیح می‌دهند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در پایان با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه‌های ناامیدکننده نسبت به وضعیت فرهنگی جامعه اظهار کرد: با وجود حجم گسترده فشارهای رسانچرا کپی نمیشه کرد ه‌ای، تحریم‌ها و هجمه‌های فرهنگی، شاخص‌ها و داده‌های موجود نشان می‌دهد فرهنگ عمومی کشور از ظرفیت‌ها و استحکام قابل توجهی برخوردار است و باید این نقاط قوت بیش از پیش تقویت شود.