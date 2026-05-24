وزارت بهداشت در میانه جنگ، مسیر توسعه مدیریتی نظام سلامت را متوقف نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در حاشیه نخستین همایش روسای دبیرخانه‌های هیات امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته، برگزاری این نشست را اقدامی حکیمانه، ضروری و اثرگذار دانست و اظهار داشت: گردهم آمدن دبیران هیات امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب نشست‌های کارگاهی و مباحثه‌محور درباره مدیریت در حوزه سلامت، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند به الگویی برای سایر وزارتخانه‌ها تبدیل شود.

وی افزود: لازم است همه دستگاه‌های اجرایی با برگزاری نشست‌های تخصصی چندروزه، زمینه انتقال تجربه، آموزش اصول حکمرانی و ارتقای توان مدیریتی مدیران خود را فراهم کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تقدیر از مسئولان وزارت بهداشت در شرایط حساس کشور، تصریح کرد: برگزاری این برنامه نشان می‌دهد وزارت بهداشت در شرایط جنگی و بحران نه تنها متوقف نشده، بلکه با جدیت بیشتری در حال فعالیت و برنامه‌ریزی برای توسعه مدیریتی نظام سلامت است.

حجت الاسلام خسروپناه تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره در کنار وزارت بهداشت بوده و از تقویت ساختار هیات امنایی دانشگاه‌ها و ارتقای حکمرانی در نظام سلامت حمایت می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و جنگ‌های ترکیبی افزود: دشمنان با وجود بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و حمایت‌های خارجی نتوانستند به اهداف خود برسند و این ایستادگی، نتیجه اتکا به دانش، فناوری و الگوهای حکمرانی مبتنی بر توان داخلی است.

وی همچنین عملکرد وزارت بهداشت در حوزه آموزش، پژوهش، درمان و خدمات سلامت را موفق ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور امروز صرفاً آموزش‌محور یا پژوهش‌محور نیستند، بلکه در کنار آموزش و پژوهش، خدمات اجتماعی گسترده‌ای به مردم ارائه می‌کنند و می‌توان آن‌ها را دانشگاه‌های نسل سوم و حتی نسل چهارم دانست.

حجت الاسلام خسروپناه با تأکید بر نگاه جامع به سلامت خاطرنشان کرد: سلامت تنها محدود به درمان جسم نیست و ابعاد روانی، اجتماعی، خانوادگی و معنوی را نیز دربرمی‌گیرد و نظام سلامت باید به همه این حوزه‌ها توجه کند.

وی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی حوزه سلامت در مناطق محروم گفت: حضور پزشکان، پرستاران، اعضای تیم ملی سلامت و گروه‌های جهادی در مناطق کمتر برخوردار، نمونه‌ای از نگاه جامع نظام سلامت به رفع مشکلات مردم و تلفیق ارائه خدمات سلامت، اجتماعی و حمایتی است.